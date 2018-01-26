Популярного співака Еда Ширана випадково "поховали": фотофакт
17:10, сьогодні 181 Читать новость на русском
Ісландська газета Morgunbladid помилково розмістила фотографію популярного співака Еда Ширана у траурній статті, у якій йшлося про зовсім іншу людину.
Як повідомляє видання Metro, журналісти переплутали музиканта з місцевим жителем. Фото Еда Ширана з'явилося поруч з повідомленням про смерть 82-річного механіка на ім'я Свавар Гуннар Сігурдссон.
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Представники газети ніяк не прокоментували свою помилку. Сам музикант також ніяк не відреагував на інцидент.
Траурна стаття в газеті з фотографією Еда Ширана
Джерело: 24 Канал
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