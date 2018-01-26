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Популярного співака Еда Ширана випадково "поховали": фотофакт

17:10, сьогодні 181 Читать новость на русском
Еда Ширана випадково
Еда Ширана випадково "поховали" / Фото з Instagram

Ісландська газета Morgunbladid помилково розмістила фотографію популярного співака Еда Ширана у траурній статті, у якій йшлося про зовсім іншу людину.

Як повідомляє видання Metro, журналісти переплутали музиканта з місцевим жителем. Фото Еда Ширана з'явилося поруч з повідомленням про смерть 82-річного механіка на ім'я Свавар Гуннар Сігурдссон.

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Представники газети ніяк не прокоментували свою помилку. Сам музикант також ніяк не відреагував на інцидент.


Траурна стаття в газеті з фотографією Еда Ширана

Теги: LifeStyle Курйозні новини Музика
Джерело: 24 Канал
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