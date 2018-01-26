Популярного співака Еда Ширана випадково "поховали": фотофакт

Ісландська газета Morgunbladid помилково розмістила фотографію популярного співака Еда Ширана у траурній статті, у якій йшлося про зовсім іншу людину.

Як повідомляє видання Metro, журналісти переплутали музиканта з місцевим жителем. Фото Еда Ширана з'явилося поруч з повідомленням про смерть 82-річного механіка на ім'я Свавар Гуннар Сігурдссон.

Читайте також: Курйоз дня: на обкладинці Vanity Fair у Опри Уінфрі нарахували три руки, а в Різ Візерспун – три ноги

Представники газети ніяк не прокоментували свою помилку. Сам музикант також ніяк не відреагував на інцидент.



Траурна стаття в газеті з фотографією Еда Ширана