Популярному російському гурту "Дві Маші" заборонили в'їзд в Україну: відомо чому

Українські прикордонники не пустили в Україну і заборонили на 3 роки в'їзд в країну солісткам російської групи "Дві Маші" Марії Гайтун і Марії Зайцевій.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби України.

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Вранці 27 жовтня, під час контролю потяга "Москва – Кривий Ріг", в одному із вагонів прикордонники виявили громадянок РФ – солісток групи "Дві Маші". Росіянки Гайтун і Зайцева планували відвідати з концертом один із розважальних закладів у Харкові ввечері,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення додаткового контролю стало відомо про те, що артистки неодноразово відвідували окупований Крим, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску "Керч".

На півострові російські музикантки давали концерти та знімали свої кліпи.

Хто такі "Дві Маші"? Це російська музична група. Її учасниці – росіянки Марія Гайтун і Марія Зайцева. Гурт засноваий у 2016 році. У травні цього ж року у групи вийшов перший альбом, який уже через добу очолив рейтинг iTunes. У 2017-му виконавиці виступили на концерті, присвяченому врученні премії RU TV, і взяли участь в зйомках популярного російського реаліті-шоу "Дом-2" з піснею "Босая".



