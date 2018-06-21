Популярну серед туристів країну на Карибах сколихнув землетрус

У середу, 20 червня, замлетрус магнітудою 4,5 бала стався на території південно-східної провінції Монте-Плата в Домініканській Республіці, що розташована між Карибським морем та Північним Атлантичним океаном.

Про це повідомляє Earthquaketrack.com.

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Зазначається, що епіцентр землетрусу був у 8,3 кілометра на схід від муниципії Сабана-Гранде-де-Бойя і залягав на глибині 85,4 кілометра.

Зокрема, підземні поштовхи відчувалися в різних частинах Домінікани, включаючи її столицю Санто-Домінго.

Наразі даних про потерпілих або руйнування не надходило.

Нагадаємо, 28 травня у Китаї трапився потужний землетрус, магнітудою 5,7. Зазначається, що мешканці міста Сун'юаня найбільше відчули потужні поштовхи та вибігали на вулиці. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 13 кілометрів.