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      Пора вертатися з Майданів, – Кернес відповів Зеленському щодо поваленого пам’ятника Жукову

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      Кернес відповів Зеленському на його заклик "стати арбітром"
      Кернес відповів Зеленському на його заклик "стати арбітром" / 24 канал

      Питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова розглянуть на найближчій сесії Харківської міськради. Окрім того, повалений пам’ятник Жукова найближчим часом відновлять.

      Про це написав міський голова Харкова Геннадій Кернес написав у своїй заяві, яка стала відповіддю на заклик президента Володимира Зеленського "врегулювати правову колізію".

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      Кернес заявив, що питання повернення проспекту імені Жукова вирішать депутати,"яких харків'яни делегували від їхнього імені ухвалювати ті або інші рішення". При цьому станція метро, ​​у минулому імені Жукова, залишиться з нинішньою назвою – "Палац спорту".

      Упевнений, що в цьому питанні правда на боці більшості харків'ян, які вважають за краще висловлювати свою позицію цивілізовано - без вандалізму, зіткнень, газових балончиків та інших атрибутів революційної доцільності. Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля і не сварити людей між собою,
      – написав мер Харкова.

      Він нагадав, що був проти "декомунізації" імені Жукова, через його роль "у визволенні Харкова". Кернер також нагадав про петицію з проханням відновити колишню назву проспекту, яка набрала понад 5 тисяч голосів.

      2 червня на з'їзді партії "Довіряй ділам" у Харкові співголовами політсили обрали мера міста Геннадія Кернеса та міського голову Одеси Геннадія Труханова. Цей з’їзд пікетували громадські активісти. Протестувальники вирішили нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли лідери партії "мали відкриту проросійську позицію". Саме під час цього пікету люди звалили погруддя Жукова, розташоване неподалік Палацу Спорту, де й відбувався з'їзд партії "Довіряй ділам".

      Як відреагував Зеленський?

      Прес-секретар президента Юлія Мендель назвала інцидент з пам'ятником, який повалили протестувальники, яскравий приклад поганої гуманітарної політики останніх років та непродуманої декомунізації. За її словами, закон про декомунізацію створив "правову колізію" та наголосила, що Кернес має бути арбітром у справі, а не ставити на чийсь бік.

      Хто такий маршал Жуков?
      Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо. 

      Жуков
      Маршал Георгій Жуков

      Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Геннадій Кернес Новини Харкова
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