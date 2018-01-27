Поради мандрівникам Європою: як знайти власні фішки

Є у нас така традиція: їздити на рок-концерти до Європи. Трохи більше, ніж за рік ми тричі "змоталися" із України за кордон на виступи легендарних гуртів: до Каунасу — на мегапопулярний Iron Maiden, до Кракова — на рок-класиків Sabaton + Accept і до Варшави — на "безбашений" Airborne.

Транспорт

Всі вояжі відбувалися автобусом. Чому? По-перше, це суттєво дешевше, ніж іншими видами транспорту. Скажімо, автобусний квиток до Каунаса на потрібні нам дати коштував 1100 гривень на персону в один бік, а на літак – від 4200. По-друге, буси прямували безпосередньо до потрібних нам міст, пересадки не потрібно було робити – на відміну від варіантів подорожі залізницею (наприклад, Київ – Перемишль – Краків). І, по-третє, мандрувати автобусами найцікавіше, бо з їхніх вікон можна побачити значно більше.

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Звісно, можливі й певні мінуси у таких поїздках. На це йде більше часу, порівняно з конкуруючим транспортом. Зокрема, через можливі затримки на кордоні під час проходження паспортного та митного контролів (а у випадку, якщо ви їдете до Прибалтики через Білорусь, то взагалі іспит на кордоні складаєте двічі). Але досвід показує, що історії про серйозні проблеми на міждержавних пунктах пропуску дещо перебільшені.

Підготовка

До вояжів ми готуємося за стандартною схемою: завчасно купляємо квитки на автобуси і концерти (аби не ризикувати і бути впевненими, що виїдемо-приїдемо у потрібний термін і точно потрапимо на виступ), а також попередньо резервуємо готелі на Booking. Цей ресурс (до речі, дуже зручний у користуванні) дає багато різноманітних пропозицій "ціна-якість-локація". Так, у Кракові ми три дні мешкали у готелі, який розташований всього за 200 метрів від самого-самого центру — Ринкової площі — за гроші, які просять навіть посередні хостели десь за вокзалом. Хто шукає — той знайде!

Крім того, під час підготовки, ми прискіпливо вивчаємо наше місто візиту: розташування ключових точок (автовокзал, готель, концертна арена, ресторани…) і маршрути пересування між локаціями. Ну і, звісно, складаємо перелік місць, де хочемо побувати, і пам’яток, які мріємо побачити. Але до цього топ-списку, крім традиційних, знаних візиток міста, ми обов’язково включаємо якусь маловідому "фішку".

Отже…

Каунас

Топ-5 пам’яток: Каунаський замок, Собор Петра і Павла, Ратуша, Музей Чурльоніса, Музей чортів.

Ця п’ятірка широко відома туристам і "розкручена" в Інтернеті. А от два каунаські фунікулери (цей транспорт, до речі, мало поширений у Європі, а в Литві працює тільки у Каунасі) чомусь не такі популярні. І дарма!

Фунікулери Алексотас і Жалякальніс — дві діючі пам’ятки транспорту, які працюють вже більше 80-ти років (в першому вагончики і механізми – взагалі аутентичні!). З верхніх точок фунікулерів відкриваються прекрасні види на Каунас. Особливо з Алексотаса. Звідти унікальна архітектура міста — вся перед вами, а величний міст Вітовта Великого — прямо внизу, "під ногами".

А ще ви побачите унікальний природний пейзаж – місце, де зливаються річки Неман і Неріс.

До речі, на високій стіні біля підніжжя фунікулеру Алексотас є багато узорів і серед них сиротливо красується одна п’ятикутна зірка. Каунасці жартують, що це – "останній у Литві недекомунізований радянський символ". Тож якщо під час візиту до Каунаса ви побуваєте на Алексотасі – обов'язково знайдіть цю унікальну зірку.

Краків

Топ-5 пам'яток: Вавельський замок, Ринкова площа, костел Петра і Павла, Музей сучасного мистецтва, єврейський квартал Казімеж.

Друга столиця Польщі — одне з найпопулярніших туристичних міст світу. У Кракові кожен гість може знайти свою "фішку", а туроператори називають його містом розваг. Втім, багато з них навіть не знають, що в самому центрі Кракова є незвичайне місце, яке можна презентувати туристам, і де кожен може відчути себе… героєм фільму жахів! Ото буде вам спогад!

Мова про "Lost Souls Alley" – атракціон, який поєднує "кімнату страху" і "квест-кімнату". Ми, звісно, не розкажемо подробиці, що там відбувається, – от відвідайте заклад і побачите. Відзначимо лише, що туристам зі слабкими нервами і хворим серцем туди краще не заходити. Триває квест лише хвилин 18-20. Але, будьте впевнені, вражень ви нахапаєтеся надовго!

До речі, фотографувати під час квесту не можна. Але завбачливі господарі "Алеї" зроблять знімки, які ви потім зможете скачати з їхнього сайту за символічну плату.

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Варшава

Топ-5 пам'яток: Замкова площа, Парк Лазенки, Палац Вілянув, Центр науки "Коперник", Статуя Сирени.

Столиця Польщі може втішити найрізноманітніші забаганки гостей. Тут є куди піти й що побачити. Але нашою "фішкою" став наймолодший і, може тому, недооцінений туристами музей Варшави. Це – Музей сучасного мистецтва. Складається він з двох павільйонів — один розташований в самому центрі міста біля залізничного вокзалу (заснований у 2005 році), другий – на березі Вісли (побачив світ лише цього, 2017 року).

Музей пропонує відвідувачам найрізноманітніші виставки – не лише мистецькі, а й наукові, з класичним артом і з ультрасучасними перформенсами. У центральному павільйоні можна запросто провести весь день, блукаючи серед стендів і експонатів, заглядуючи на лекції, спектаклі і на кінопокази…

І повірте – нудьгувати не доведеться. Зате прирічний павільйон може вразити вас цікавезними тематичними виставками. Так, ми побували на виставці, присвяченій символу Варшави – Сирені. І які тільки експонати там не побачили! Причому – "просто так": вхід туди був безкоштовним.

Отже, ми переконали вас, що треба завжди шукати свої фішки? Тож, у дорогу, друзі-мандрівники!

Джерело: Busfor

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