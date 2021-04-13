Поранених на сході України військових евакуювали з Харкова до Львова: фото
Реанімаційно-операційний літак Повітряних сил ЗСУ 13 квітня евакуював українських військових до лікарні Львова. Перед тим медики Харкова стабілізували стан бійців та підготували військових до наступного етапу лікування.
Джерело:Командування медичних сил ЗСУ
Евакуацію здійснили за допомогою реанімаційно-операційного літака Повітряних сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА".
Важливо На Донбасі загинув захисник України, ще двоє отримали поранення
Як повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ, літак з військовими прибув до військового майданчику аеропорту "Скнилів". Згодом спеціалізованим транспортом бійців доправили до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові.
Евакуювали довелося:
- 3 поранених бійців,
- 2 травмованих захисників,
- 1 хворого військовослужбовця.
Наразі українських воїнів розмістили у відділеннях центру. Вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування,
– мовиться у повідомленні.
За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів стабільно важкий.
Яка зараз ситуація на Донбасі
- Російські найманці 17 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. З них 15 – обстріли позицій українських захисників і 2 – дистанційне мінування.
- Бойовики гатили зі заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 міліметрів, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також противник мінував територію мінами ПОМ-2.
- Окупанти атакували позиції бійців ЗСУ поблизу Південного, Шумів, Зайцевого, Новгородського, Золотого-4, Пісків і Кам'янки. Унаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям.
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