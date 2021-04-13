Реанімаційно-операційний літак Повітряних сил ЗСУ 13 квітня евакуював українських військових до лікарні Львова. Перед тим медики Харкова стабілізували стан бійців та підготували військових до наступного етапу лікування.

Евакуацію здійснили за допомогою реанімаційно-операційного літака Повітряних сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА".

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Як повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ, літак з військовими прибув до військового майданчику аеропорту "Скнилів". Згодом спеціалізованим транспортом бійців доправили до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові.

Евакуювали довелося:

3 поранених бійців,

2 травмованих захисників,

1 хворого військовослужбовця.

Наразі українських воїнів розмістили у відділеннях центру. Вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування,

– мовиться у повідомленні.

За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів стабільно важкий.

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