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      Поранених на Азові моряків перевели з медчастини до СІЗО "Лефортово": чому це небезпечно

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      Трьох поранених українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово"
      Трьох поранених українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово" / Фото з відкритих джерел

      Трьох поранених українських моряків, яких Росія обстріляла та захопила в Азовському морі, уже перевели з медчастини московського СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово".

      Моряків Андрія Артеменка, Василя Сороку та Андрія Ейдера перевели до "Лефортово" ще 26 січня, розповіла російська активістка Вікторія Івлєва.

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      Виявили ми це досить випадково, намагаючись записатися до електронної черги для передачі. Записатися не вдалося, причина - не знайдено одержувача. Тепер будемо шукати усіх одержувачів за вже відомою адресою на Лефортовському валу у СІЗО-2 "Лефортово,
      – зазначила вона.

      Вранці 28 січня адвокат Сергій Бадамшин, який представляє інтереси Василя Сороки, підтвердив, що українських моряків перевели з медчастини, пише "Громадське".

      Полоненого українського моряка Василя Сороку не можна було переводити у звичайне СІЗО, адже він зазнав важкого поранення у руку під час обстрілу українських кораблів з боку російських прикордонників. За словами адвоката, хлопцю потрібна негайна допомога лікарів, інакше йому може загрожувати інвалідність.

      Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки:

      – внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється;

      – у руці залишилися осколки;

      – пальці не згинаються, а рука досі набрякла;

      – московська уповноважена з прав людини Тетана Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі СІЗО В'язниця
      Джерело: 24 Канал
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