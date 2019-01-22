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      Поранених українських моряків запроторять до іншого СІЗО: у РФ пояснюють все "одужанням"

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      В Росії переконують, що поранені українські моряки видужали
      В Росії переконують, що поранені українські моряки видужали / Фото з відкритих джерел

      Уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва стверджує, що захоплені українські моряки Андрій Артеменко і Андрій Ейдер одужали. Василь Сорока, що отримав важке поранення руки, продовжує реабілітацію.

      Про це пише "Інтерфакс".

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      24 канал писав, що українських поранених моряків, які наразі перебувають у СІЗО "Матроська тиша", вже 22 січня можуть перевести у інший слідчий ізолятор – "Лефортово". Російська сторона начебто має такий намір, бо планує "сховати" хлопців від активного спілкування з адвокатами, що є можливим у теперішньому місці утримання.

      Натомість Пояєва переконує, що Андрія Артеменка та Андріґ Ейдерв незабаром переведуть, бо вони нібито одужали. Третій поранений, Василь Сорока, нібито майже видужав, але продовжує лікування.

      В Артеменка, який був поранений у руку, — повне відновлення, він отримує останні процедури з реабілітації. В принципі, він здоровий, його нічого не тривожить, у нього нічого не болить, – стверджує вона.

      Вона також додала, що Андрій Ейдер, який мав важкі поранення обох ніг і не міг пересуватися, зараз почуває себе добре.

      "Із нього зняли всі шини, прибрали милиці, він ходить самостійно, робить зарядку. Рани затягнулися, вся рухова активність відновлена. Жодних скарг на стан здоров'я немає", – заявила омбудсмен.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту ще 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня 2019 року, а 16 моряків – до 26 квітня.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли 3 українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії звинуватили українські кораблі у тому, що ті нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу російських прикордонників українські судна продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росії вдалося захопити 2 українських кораблі та взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі українських полонених моряків триватиме у Росії до 25 травня. Адвокати моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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