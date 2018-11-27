Поранений на Азові моряк вперше вийшов на зв'язок з рідними: деталі від матері хлопця

18-річний моряк Андрій Ейдер, який отримав поранення та був захоплений під час нападу російських кораблів на українські в Азовському морі, ввечері 26 листопада телефонував своїй дівчині та повідомив, що його прооперували.

Про це повідомила мати українського військового Євгенія Ейдер на свої сторінці у Facebook.

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За її словами, незважаючи на поранення, хлопець сказав, що він у порядку.

Станом на 08:35 інформація якою володію я – Андрій зателефонував вчора вечором своїй дівчині. Сказав небагато - що прооперували, лежить в лікарні, все в порядку,

– написала жінка.

Також, мати Андрія Ейдера наголосила, що пишається своїм сином.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що в лікарні окупованої Керчі перебувають троє українських моряків, які отримали поранення на Азові – Артеменко Андрій, Сорока Василь та Ейдер Андрій.



Згодом, у Службі безпеки України підтвердили інформацію, що на борту кораблів ВМС України, які атакувала та захопила Росія у Керченській протоці, перебували співробітники військової контррозвідки. За інформацією відомства, один із них – важкопоранений.

Що сталось в Азовському морі?Росія вдалась до відвертої агресії 25 листопада. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.