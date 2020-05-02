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      Поранений військовий ЗСУ одружився з нареченою у госпіталі: зворушливі фото та відео

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      Одруження пораненого військового Збройних Сил України
      Одруження пораненого військового Збройних Сил України / 24 канал

      На території Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" відбулася виїзна шлюбна церемонія. Одружився поранений військовий Збройних Сил України зі своєю нареченою.

      Журналісти 24 каналу стали свідками їх зворушливого одруження.

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      Ігор Пономарчук та Анна познайомилися кілька років тому неподалік від Водяного на Донеччині. Там дівчина мешкала зі своєю родиною, а хлопець захищав українську територію від російської агресії.

      госпіталь
      Одруження у госпіталі / Фото скриншот з відео

      військовий одружився
      Одруження пораненого військового / Фото скриншот з відео

      2 роки тому у пари вже народилася спільна донька. Анна та Ігор планували весілля вже кілька років. Ігор повинен був піти у відпустку 11 квітня, після чого нарешті закохані мали б одружитися, але військовий отримав серйозне поранення за день до відпустки – 10 квітня.

      Ігорю зробили операцію. Як тільки чоловік прийшов до тями – подзвонив до коханої і вони вирішили, що одружаться, як тільки хлопець зможе самостійно стояти на ногах. 

      військовий
      Ігор отримав поранення за день до відпустки / Фото скриншот з відео

      У нього була видалена нирка, частина кишківника, уражена печінка та зачіпило й хребет. Але ви його сьогодні бачили? з 10 числа пройшло трохи більше 3 тижнів, а Ігор вже не просто ходить. Він навіть сьогодні зміг розписатися та стати чоловіком,
      – сказав хірург Ігор Хоменко.

      Незвичайне весілля допомагали організувати друзі та волонтери. Вони розповіли, що під час карантинних обмежень підготуватись було складно.

      одруження
      Наречені Ігор та Анна / Фото скриншот з відео

      "Найголовніше було знайти всі необхідні атрибути на весілля, коли все закрито. Молодятам подарували однакові гарні вишиванки, а також ми знайшли коровай, щоб зустріти їх після весілля так, як потрібно", – розповіда волонтерка Наталія Воронкова.

      весілля
      Волонтери та друзі прикрашають машину для наречених / Фото Марини Мольки

      У госпіталі розповіли, що за останні 6 років на території їх медзакладу одружилися вже 11 пар.

      Що відомо про поранення Ігоря Пономарчука? 10 квітня 2020 року під Авдіївкою наречений отримав вкрай важке пораненням з ушкодженням печінки, нирки та кишківника. Через серйозні поранення його неможливо було транспортувати на велику відстань та було потрібне термінове оперативне втручання. На щастя, у районі проведення операції Об’єднаних сил на той час перебував Командувач Медичних сил Збройних Сил України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, який має великий досвід у хірургічних втручаннях. 

      Попереду хлопця чекає ще тривала медична реабілітація. 

      Поранений військовий одружився з нареченою у госпіталі: відео

       

      Автор: Тетяна Пасічник, Марина Молька
      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Новини Києва
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