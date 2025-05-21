Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ser.

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Вбивство Портнова

За даними видання, інцидент стався близько 9:15 ранку, коли поліція отримала виклик про особу з вогнепальними пораненнями на вулиці.

Невдовзі підтвердилася смерть чоловіка внаслідок травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень під час посадки в транспортний засіб.

Зокрема, як пишуть в ЗМІ, це було чотири поранення в область грудей та один у голову.

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Джерела видання Ser в поліції вказували, що кілька людей чекали на жертву біля входу до школи, і коли Портнов підійшов до свого автомобіля, вони вистрілили в нього та "згодом втекли з місця події в лісисту місцевість".