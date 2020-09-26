Поранення підприємиці у Харкові: нападника впіймали – фото, відео
На жінку напали 25 вересня близько обіду. Нападник зник у невідомому напрямку на автомобілі потерпілої. За пів години правоохоронці знайшли машину підприємиці, а наступного дня затримали зловмисника.
Через пів години знайшли машину потерпілої
Для того, аби впіймати нападника в області ввели операцію "Сирена". Про це інформує пресслужба Нацполіції Харківщини.
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Вже через пів години після скоєння злочину BMW потерпілої знайшли. На пошуки підозрюваного у викраденні автівки та розбої знадобилось трохи більше часу.
Затримали 46-річного жителя Харківщини
26 вересня правоохоронці виявили на одній з вулиць міста чоловіка схожого на нападника. Ним виявився 46-річний житель Харківського району, у якого раніше не було проблем з законом.
Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру. За розбій і викрадення транспортного засобу чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, поліція встановлює причини та обставини злочину.
Чоловіка затримали завдяки опису / Фото Нацполіції
Дивіться відео про затримання:
Що відомо про обставини злочину:
- Як інформують у телеграм-каналі "Харьков 1654" нападник вистрелив жінці у руку. Поранену забрали до лікарні.
- За інформацією Neewsroom, постраждалою виявилась харківська підприємиця Тетяна Брауде. Харків'янка раніше володіла кафе та баром. Крім цього, Брауде має точки з продажу кукурудзи в парку Горького.
- Викрадений автомобіль BMW X5 2015 був зареєстрований на потерпілу. Також у неї забрали сумку з грішми.