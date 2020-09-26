На жінку напали 25 вересня близько обіду. Нападник зник у невідомому напрямку на автомобілі потерпілої. За пів години правоохоронці знайшли машину підприємиці, а наступного дня затримали зловмисника.

Через пів години знайшли машину потерпілої

Для того, аби впіймати нападника в області ввели операцію "Сирена". Про це інформує пресслужба Нацполіції Харківщини.

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Вже через пів години після скоєння злочину BMW потерпілої знайшли. На пошуки підозрюваного у викраденні автівки та розбої знадобилось трохи більше часу.

Затримали 46-річного жителя Харківщини

26 вересня правоохоронці виявили на одній з вулиць міста чоловіка схожого на нападника. Ним виявився 46-річний житель Харківського району, у якого раніше не було проблем з законом.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру. За розбій і викрадення транспортного засобу чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, поліція встановлює причини та обставини злочину.



Чоловіка затримали завдяки опису / Фото Нацполіції

Дивіться відео про затримання:

Що відомо про обставини злочину: