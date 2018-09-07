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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Пораненого кандидата у президенти Бразилії переведено до лікарні Сан Паулу: його стан погіршився

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Жаір Болсонару
Жаір Болсонару / .dw.com

Кандидата в президенти Бразилії та депутата парламенту від Соціал-ліберальної партії Жаіра Болсонару після отриманого ножового поранення доправили до лікарні Санта Каса у місті Жуіс-ді-Фора та прооперували.

Про це повідомило видання AFP.

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Зазначається, що у п'ятницю, 7 вересня, Жаіра Болсонару було переведено до лікарні міста Сан Паулу.

Пацієнтв Жаіра Болсонару нещодавно перевели. Зараз він перебуває у лікарні Альберта Ейнштейна у Сан Паулу,
– сказала прес-секретар лікарні Санта-Каса міста Жуіс-ді-Фора.

Після того, як Болсонару прооперували медики, повідомили, що завданні тілесні ушкодження незначні, оскільки рана була поверхневою, але згодом виявилося, що все значно серйозніше.

Зранку, 7 вересня, медики повідомили, що внаслідок нападу ушкоджено важливу артерію, а також кишківник. Ніж зачепив також печінку й одну легеню.

Він втратив багато крові й прибув до лікарні ледь не мертвим,
– повідомив син політика. 

У лікарні зазначили, що наступні дві доби стануть визначальними для одужання політика. Через пошкодження кишківника є висока загроза інфекційних захворювань.

Нагадаємо, що у четвер, 6 вересня, кандидата у президенти Бразилії Жаіра Болсонару поранили ножем у живіт під час зустрічі з виборцями в місті Жуіс-ді-Фора в штаті Мінас-Жерайс на сході країни.

Теги: Бразилія Латинська Америка
Джерело: 24 Канал
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