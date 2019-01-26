08:09
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Пораненого українського військовополоненого обстежить нейрохірург, – Денісова

      201 Читать новость на русском
      Російські лікарі стверджують, що у полоненого моряка Сороки рука набрякла через еспандер
      Російські лікарі стверджують, що у полоненого моряка Сороки рука набрякла через еспандер / Фото з відкритих джерел

      Військового моряка Василя Сороку, який перебуває у полоні РФ, огляне нейрохірург. Поранення хлопець отримав під час захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці.

      Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: У резолюції ПАРЄ визнали захоплених Росією українських моряків військовополоненими

      За словами головного лікаря медичного блоку СІЗО "Матроська тиша", стан здоров'я українського військовополоненого задовільний. Російські лікарі стверджують, що причиною набряку руки у хлопця є користування еспандером.  

      Раніше батько полоненого моряка Василя Сороки Віталій розповів, що у його сина перебиті нервові закінчення на лівій руці. Хлопець звернувся до судмедексперта, аби дізнатися, що за собою несе таке поранення. Член команди адвокатів полонених моряків Сергій Бадамшин засвідчив, що пальці руки полоненого досі не згинаються, набряк не сходить, і у тілі залишилися осколки. 

      Омбудсмен України Денісова наполягла на тому, аби полоненого Сороку ще раз оглянув нейрохірург. 

      За моїм проханням Михайло Федотов домовився, що наступного тижня (у понеділок-вівторок) хлопця обстежить нейрохірург, 
      – зазначила Денісова.

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини також звернулася до країн ЄС із проханням надати полоненим українським морякам кваліфіковану медичну допомогу поза межами Росії. Адже ні вона, ні адвокати досі не отримали жодної підтвердженої медичними довідками офіційної інформації про стан здоров'я українських військовополонених та їхнє лікування. 
       

      Що відомо про українських моряків, яких Росія тримає у полоні?
      Українські моряки перебувають у полоні РФ з 25 листопада 2018 року. Саме в цей день Росія здійснила атаку на українські військові судна у Керченській протоці. РФ захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків. Суд Москви продовжує неправомірно продовжувати арешт українським військовополоненим. Адвокати моряків намагалися передати справи українців  до військового суду, адже вони є військовополоненими. Однак російський суд відхилив таке клопотання.

      хроніка подій

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини політики Людмила Денісова
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 січня , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 711
      Головні новини 25 січня: збитий безпілотник окупантів та смерть редактора УНІАН
      25 січня , 22:10 Головні новини 25 січня: збитий безпілотник окупантів та смерть редактора УНІАН
      3056
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 січня , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 2304
      Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      25 січня , 21:15 Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      Світлана Попова 1452
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      25 січня , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 2246
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук