Пораненого українського військовополоненого обстежить нейрохірург, – Денісова

Військового моряка Василя Сороку, який перебуває у полоні РФ, огляне нейрохірург. Поранення хлопець отримав під час захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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За словами головного лікаря медичного блоку СІЗО "Матроська тиша", стан здоров'я українського військовополоненого задовільний. Російські лікарі стверджують, що причиною набряку руки у хлопця є користування еспандером.

Раніше батько полоненого моряка Василя Сороки Віталій розповів, що у його сина перебиті нервові закінчення на лівій руці. Хлопець звернувся до судмедексперта, аби дізнатися, що за собою несе таке поранення. Член команди адвокатів полонених моряків Сергій Бадамшин засвідчив, що пальці руки полоненого досі не згинаються, набряк не сходить, і у тілі залишилися осколки.

Омбудсмен України Денісова наполягла на тому, аби полоненого Сороку ще раз оглянув нейрохірург.

За моїм проханням Михайло Федотов домовився, що наступного тижня (у понеділок-вівторок) хлопця обстежить нейрохірург,

– зазначила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини також звернулася до країн ЄС із проханням надати полоненим українським морякам кваліфіковану медичну допомогу поза межами Росії. Адже ні вона, ні адвокати досі не отримали жодної підтвердженої медичними довідками офіційної інформації про стан здоров'я українських військовополонених та їхнє лікування.



Що відомо про українських моряків, яких Росія тримає у полоні?

Українські моряки перебувають у полоні РФ з 25 листопада 2018 року. Саме в цей день Росія здійснила атаку на українські військові судна у Керченській протоці. РФ захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків. Суд Москви продовжує неправомірно продовжувати арешт українським військовополоненим. Адвокати моряків намагалися передати справи українців до військового суду, адже вони є військовополоненими. Однак російський суд відхилив таке клопотання.