Поразка "Динамо" та нічия "Зорі" – максимум, на який здатні українські клуби в єврокубках?

Ні. І "Динамо", і "Зоря" могли перемагати свого суперника. Але конкретно в цих матчах поразка киян в Амстердамі, як і нічия луганчан проти "РБ Ляйпциг" – цілком закономірний результат. Хоча для обох українських клубів ще нічого не втрачено.

Для обох команди це виявилися найскладніші суперники, з якими їм довелося зустрічатися цього сезону. Не в образу "Шахтарю", але "Аякс" цілковито скористався помилками "Динамо".

Читайте також: Аякс – Динамо: відео голів та моментів матчу Ліги чемпіонів

Найслабшою ланкою у цій грі "Динамо" став захист, а саме Тамаш Кадар. Угорець повністю провалив гру, ставши причетним до усіх трьох голів у ворота його команди. Особливо печально у цій ситуації дивиться третій гол, коли Тадіч залишився без нагляду у штрафному майданчику поміж двох суперників. І щастя "Динамо", що рамка воріт двічі врятувала їх від пропущених голів. Бо відіграти 3:1 вдома на НСК "Олімпійський" шанси ще є. А от 4:1 – це вже до "Барселони" з таким проханням.

Та не тільки Кадар винен у цій поразці. Загалом кожен гравець недопрацював, і в сукупності їх помилки дали те, що ми бачимо на табло. Гармаш, який був занадто заведений, у цьому матчі свою агресивність вже традиційно спрямував не на боротьбу з суперниками на полі, а на розмови з арбітром. За що й отримав жовту картку. Стримувати емоції там, де треба – це не про нього. Відтак Хацкевич був змушений провести заміну півзахисника вже у перерві.

Та й сама лава запасник "Динамо" – це не ті гравці, які можуть вийти у такому матчі та змінити хід поєдинку. Хто з гравців, які перебували у запасі (Шабанов, Сідклей, Морозюк, Че Че, Шепелєв чи Русин) могли таке зробити. А інших у "Динамо" поки немає. І навряд чи будуть у найближчий час. І з цим треба змиритися.

Читайте також: Футболіста "Динамо" облили пивом після забитого голу: відео

3:1 – це не той рахунок, який неможливо відіграти. Головне – зробити правильні висновки після гри. Адже на кону не лише престиж, але й чималі кошти – 15 мільйонів євро лише за вихід у групу Ліги чемпіонів.

Щодо "Зорі", то "мужики" показали, що вони здатні на більше у цьому сезоні, аніж від них очікують. Так було й у матчі з "Брагою". Вони додали в той момент, коли це треба було. І зробили те, що від них не очікували. Сааме тому вони грають у плей-оф кваліфікації Ліги Європи, а не португальський клуб. Але й "РБ Лейпциг" – не "Брага". Тому тут варто бути обережним.

Читайте також: Зоря – РБ Лейпциг: відеоогляд матчу Ліги Європи

А щодо рахунку, то по грі він цілком прийнятний для української команди. Відверто, "Зоря" у цьому матчі зберегла (або ж відстояла) нічию, аніж тратила шанс на перемогу. Гравці німецької команди завдали 30–ть ударів по воротах "Зорі", з низ шість – у площину воріт. Сама "Зоря" за всі 90 хвилин матчу лише шість разів пробивала у сторону воріт суперника. Так, не слід забувати, що команда з 16–ої хвилини грала у меншості після вилучення Лєднєва. І ті десять гравців, які залишилися на полі, зробили все необхідне, щоб цього не було помітно по ходу гри.

А Лєднєв підвів свою команду. Відсутність необхідного досвіду та гарячковий характер призвели до того, що він не просто залишив свою команду в меншості. В епізоді з його вилученням Лєднєв агресивно відповів на провокацію. Хоча мав можливість зробити все, щоб вилучили суперника. Але Сараччі, який і наступив на ногу українцю, навіть жовту картку після цього не отримав. Замість того, щоб копати в ногу суперника, Лєднєву самому треба було вказати арбітру на те, що йому наступили на ногу, коли він лежав, а не "вирішувати епізод самотужки". Особливо, коли арбітр від тебе за два метри. Так, зі сторони про це легше писати, особливо коли епізод триває декілька секунд, а в тебе болить нога через те, що на неї наступили шипами. Але треба вміти й стримувати себе.

Читайте також: У вас синдром у Києві. Мізків взагалі немає, – Вернидуб до видаленого футболіста "Зорі"

Шанси "Зорі" у матчі в Німеччині? Такі, які до цього були й в Португалії. Команда Вернидуба показала, що вона здатна проявити характер у потрібну мить. Додати, коли це необхідно. Втримати гру у найкращі для себе моменти. І виграти протистояння. Навіть якщо букмекери в них не вірять. Навіть якщо їм треба грати у десятьох. Адже ще нічого не втрачено.

"Динамо" свій матч у Києві проти "Аяксу" зіграє 28 серпня. "Зоря" з "РБ Лейпциг" на виїзді зустрінеться 30 серпня.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24