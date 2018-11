Поразка для Трампа і хороший день для США, – західні ЗМІ про вибори до Конгресу

6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. У результаті голосування демократи вперше за 8 років відновили контроль над Палатою представників, але програли більшість місць у Сенаті республіканцям. Що змінить така політична перестановка сил та чи похитнуться після проміжних виборів позиції президента США Дональда Трампа – читайте в огляді західних ЗМІ.

Як зазначає видання Advance, вибори у Конгрес-2018 важливіші за всі попередні. У певному сенсі їх можна розглядати як повторення виборів 2016 року, тобто знову вирішується питання, чи зупиниться Дональд Трамп або ж візьме гору. Водночас результат виборчих перегонів багато в чому визначить, якою Америка буде вже сьогодні.

Читайте також: Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників

Що означають результати

Отож, американці обрали 435 членів Палати представників, третину Сенату і 36 губернаторів. Як розподілилися місця, можна переглянути в детальній інфографіці CNN. Згідно з попередніми результатами екзит-полів, домінування республіканців у Сенаті дає їм можливість контролювати всі критично важливі призначення федеральних суддів, включаючи кандидатів у Верховний суд, пояснює Fox News.

Але перемога демократів у Палаті представників дає нову надію лібералам, які хочуть довести до кінця розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори 2016 року і, можливо, навіть усунути Трампа з посади. Перемога демократів у Палаті представників обіцяє Америці суперечливі наступні два роки, що передують президентським виборам-2020,

– зауважують журналісти.

Окрім того, демократи також зможуть перешкодити ухваленню багатьох законодавчих намірів Трампа, зокрема, фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою і нового скорочення податків для середнього класу, або ж домогтися значних поступок щодо спірних питань, як-от міграційна реформа.

Удар для Трампа

Втрата Палати представників є серйозним ударом для Трампа, якому тепер треба готуватися до нової обстановки на Капітолійському пагорбі, де голови комітетів з Демократичної партії обіцяють обмежити його владу, з чим Велика Стара партія (друга назва Республіканської партії США – "24") не стикалася ніколи, йдеться в аналітичному матеріалі CNN. Як тільки було оголошено про перемогу демократів, вони пригрозили почати полювання на податкову звітність Трампа (він чи не єдиний президент Америки, який досі не прозвітував про свої доходи – "24"), уточнюють автори публікації.

Він (Трамп – "24") дізнається, що закон написаний і для нього,

– прокоментував результати проміжних виборів до Конгресу член Палати представників Джеррольд Надлер.

За його словами, головною метою цих виборчих перегонів було притягнути Трампа до відповідальності.



Втрата республіканцями Палати представників віщує неприємності для Трампа

Читайте також: Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?

Велика битва з Конгресом

На думку німецького журналу Spiegel, результати виборів до Конгресу надають демократам сильний важіль впливу. Вони зможуть тепер краще контролювати і стримувати главу Білого дому.

Американські виборці покарали президента під час проміжних виборів. Втрата більшості в Палаті представників стала поразкою для Трампа і перемогою демократії в Америці,

– впевнений автор статті Роланд Неллес.

А впливове міжнародне видання Financial Times прогнозує для президента США велику битву з Конгресом у наступні роки.

Це відбудеться тому, що одна гілка влади шукатиме докази того, що Трамп є злочинцем. Він, у свою чергу, нападатиме на своїх критиків. У розпал всього цього спеціальний прокурор США Роберт Мюллер завершить роботу над доповіддю про те, чи не було змови між Росією та штабом Трампа під час передвиборчої кампанії 2016 року.

"Загалом може статися багато подій: процес імпічменту проти Трампа; звільнення Мюллера; позитивне для Трампа рішення Верховного суду проти необхідності публікації його податкових декларацій та інше", – перераховує журналіст Едвард Льюїс.

Автор матеріалу також акцентує увагу на тому, що вперше в Конгресі будуть представлені понад 100 жінок, дві з яких мусульманки, і багато хто з них – мілленніали. Майже всі вони демократи.

Читайте також: Як голлівудські зірки голосували на виборах Конгресу США: яскрава фотопідбірка

Чи втручалася Росія цього разу?

Як стверджують у Міністерстві внутрішньої безпеки США, ні. Точніше, американські спецслужби не помітили жодної успішної кібератаки з боку іноземних держав на виборчі системи США в день виборів. Глава міністерства Кірстен Нільсен заявила, що "немає ніяких доказів злому виборчої інфраструктури Америки, що завадило б процесу голосування, змінило підрахунок голосів або викликало недовіру до такого підрахунку".



Втручання Росії у вибори до Конгресу США: спецслужби заявляють, що не помітили істотних чи вдалих кібератак, однак ще зарано робити висновки

Проте, видання The Hill наголошує, що інформація про хакерські атаки може з'явитися після і виборів.

Незважаючи на відсутність ознак кібератак, офіційні особи заявляють, що іноземне втручання залишається серйозною загрозою для американських виборів. Компанія Facebook 6 листопада ввечері повідомила про те, що в переддень виборів вона закрила понад 100 акаунтів, пов'язаних з "Агентством інтернет-досліджень", більш відомого як російська фабрика тролів, що розповсюджувала дезінформацію у соціальних медіа.

"Росія не полишила спроб вплинути на вибори у США", – пишуть для The New York Times Джонатон Морган і Раян Фокс, керівники компанії New Knowledge, що займається питаннями кібербезпеки.

Згідно з дослідженням, проведеним старшим аналітиком компанії Крісом Шаффером, Кремль прсото змінив тактику втручання або розробив нову. За словами фахівців, їхня компанія фіксує більше російської активності в мережі, ніж було виявлено за аналогічний період перед виборами у 2016 році.

За жовтень дослідники компанії зібрали понад 26 мільйонів постів у соцмережах, що стосуються проміжних виборів 2018 року, пишуть Морган і Фокс. "Ми також виявили понад 400 сайтів, які, як показує наш аналіз, імовірно, є російськими пропагандистськими виданнями, націленими на американську аудиторію. Ми підтвердили, що понад 100 цих сайтів управляються російським урядом або, як ми вважаємо з високим ступенем упевненості, є російськими,

– стверджують експерти.

Головні висновки і прогнози

Handelsblatt наводить сім тез щодо результатів та наслідків проміжних виборів у США-2018:

Популізм Трампа наткнувся на межі. Демократи показали президенту США, що йому є чого побоюватися. Трамп стане ще агресивнішим. Європі як і раніше варто бути насторожі. Розкол в країні лише посилиться. Торгова війна продовжиться. Після виборів до Конгресу починається нова передвиборча боротьба – президентська.

Читайте також: Вибори у США не вплинуть на підтримку України, – Климпуш-Цинцадзе