Протягом 12 березня в Одеській області зранку та вдень очікуються сильні пориви вітру. Оголошено штормове попередження І рівня небезпеки.

Найближчими годинами очікують пориви вітру 17 – 21 метр за секунду. Також попередили про дощ і навіть невеликий сніг.

До теми Потужний вітер і сніг: в Україні оголосили штормове попередження

Якою буде погода в Одесі

Протягом дня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Температура вночі – 1 – 3 градуси морозу, а вдень – +3 – +5 градусів тепла.

У цілій області також очікуються невеликі опади. Температура вночі буде 1 – 6 градусів морозу, а вдень – +2 – +7 градусів. На автошляхах області видимість під час опадів – 1 – 2 кілометри.

Також попередили про ожеледицю на дорогах.



Штормове попередження в Україні / Фото Гідрометцентр

Перші наслідки негоди

У мережі повідомляють, що вже почали падати дерева. Зокрема, на вулиці Пастера на машину впала гілка. Зокрема, гілка впала на легковик на вулиці Пастера.

Крім того, опублікували, як вирує море.

Зверніть увагу! У Київській області й столиці очікують різке погіршення погоди. Міський голова Києва закликав керівників підприємств та організацій скоротити робочий день. Це потрібно щоб розвантажити транспорт та зменшити затори на дорогах.