Пориви вітру та ожеледиця: в Одесі оголосили штормове попередження

Протягом 12 березня в Одеській області зранку та вдень очікуються сильні пориви вітру. Оголошено штормове попередження І рівня небезпеки.

Найближчими годинами очікують пориви вітру 17 – 21 метр за секунду. Також попередили про дощ і навіть невеликий сніг.

До теми Потужний вітер і сніг: в Україні оголосили штормове попередження

Якою буде погода в Одесі

Протягом дня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Температура вночі – 1 – 3 градуси морозу, а вдень – +3 – +5 градусів тепла.

У цілій області також очікуються невеликі опади. Температура вночі буде 1 – 6 градусів морозу, а вдень – +2 – +7 градусів. На автошляхах області видимість під час опадів – 1 – 2 кілометри.

Також попередили про ожеледицю на дорогах.



Штормове попередження в Україні / Фото Гідрометцентр

Перші наслідки негоди

У мережі повідомляють, що вже почали падати дерева. Зокрема, на вулиці Пастера на машину впала гілка. Зокрема, гілка впала на легковик на вулиці Пастера.

Крім того, опублікували, як вирує море.