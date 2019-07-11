Порівняв із французьким письменником: суд виправдав чоловіка, що назвав мера "гандоном"

У місті Тетіїв на Київщині чоловік, звернувся до мера, назвавши його словом "гандон". Проте суд визнав, що чоловік просто порівняв чиновника з французьким письменником-фантастом Ів Гандоном.

Відповідне рішення було опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався ще у квітні під час громадського зібрання щодо зариблення держпідприємством "Сервіс" річки Роська. Один з мешканців Тетіїва висловив незгоду з діями мера та звинуватив його в публікації неправдивої інформації. При цьому чоловік сказав, що ось такі "гандони" пишуть брехню.



Тетіївський райсуд визнав цього чоловіка винним у дрібному хуліганстві та оштрафував його на 51 гривню (+384 гривні судового збору). Але чоловік не розгубився та почав переконувати, що він просто порівняв мера із французьким письменником Ів Гандоном, який нібито теж пише фантастику. Проте суд все одно визнав мешканця Тетіїва винним, оскільки слово "гандон" вживається ще як образа щодо чоловіків.



Згодом Київський апеляційний суд переглянув відповідне відео і постановив, що чоловік справді порівняв мера Тетіїва з письменником Ів Гандоном, бо той нібито розповідав "фантастичні речі". Принаймні, суд не може знайти доказів того, що це справді була образа, а не порівняння.

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