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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Порівняв із французьким письменником: суд виправдав чоловіка, що назвав мера "гандоном"

      423 Читать новость на русском
      Ів Гандон
      Ів Гандон / peoples.ru

      У місті Тетіїв на Київщині чоловік, звернувся до мера, назвавши його словом "гандон". Проте суд визнав, що чоловік просто порівняв чиновника з французьким письменником-фантастом Ів Гандоном.

      Відповідне рішення було опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

      До теми: Українські мати: лайся красиво (18+)

      Інцидент стався ще у квітні під час громадського зібрання щодо зариблення держпідприємством "Сервіс" річки Роська. Один з мешканців Тетіїва висловив незгоду з діями мера та звинуватив його в публікації неправдивої інформації. При цьому чоловік сказав, що ось такі "гандони" пишуть брехню.

      Тетіївський райсуд визнав цього чоловіка винним у дрібному хуліганстві та оштрафував його на 51 гривню (+384 гривні судового збору). Але чоловік не розгубився та почав переконувати, що він просто порівняв мера із французьким письменником Ів Гандоном, який нібито теж пише фантастику. Проте суд все одно визнав мешканця Тетіїва винним, оскільки слово "гандон" вживається ще як образа щодо чоловіків.

      Згодом Київський апеляційний суд переглянув відповідне відео і постановив, що чоловік справді порівняв мера Тетіїва з письменником Ів Гандоном, бо той нібито розповідав "фантастичні речі". Принаймні, суд не може знайти доказів того, що це справді була образа, а не порівняння.

      Дізнайтеся, як Подерв’янський зреагував на законопроект про дематюкацію

      Зауважимо, що з матюками в Україні хочуть боротися на рівні закону. Так, 2 липня народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала законопроект про "дематюкацію", який має карати штрафами та навіть виправними роботами публічних осіб і ЗМІ за поширення лихослів'я. Наразі на прохання Богомолец, профільний комітет парламенту повернув законпроект авторці на доопрацювання.

      Дивіться відео, як матюкаються українські політики:

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Судді Курйозні новини Законопроект про дематюкацію мовне питання
      Джерело: 24 канал
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