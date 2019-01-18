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      Порівняйте платіжки, – Юлія Тимошенко долучилася до популярного флешмобу

      301 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / intvua.com

      За 10 років вартість опалення для українців зросла в десять і більше разів.

      На це на свій сторінці у Facebook звернула увагу Юлія Тимошенко, яка вирішила підтримати популярний флешмоб #10yearschallenge і виклала дві платіжки за комунальні послуги.

      "Квартира – одна й та ж, двокімнатна у Києві. Згори – за січень 2009-го, коли я була прем’єр-міністром, знизу – за січень 2019-го, свіжа. Сума за опалення зараз більша в п’ятнадцять разів! 69,60 грн проти 1045,08 грн!", – написала лідер "Батьківщини".

      Юлія Тимошенко запропонувала закрити вічну тему ботів: "Як погано було десять років тому і наскільки добре стало жити зараз".

      Політик закликала людей публікувати в соцмережах порівняння своїх платіжок.

      "У жодному разі не зловтішаюся, просто наводжу факти. З людей роблять жебраків", – зауважила лідер "Батьківщини".

      Юлія Тимошенко запевнила, що тарифи на комунальні послуги – це перша проблема, за яку вона разом із командою невідкладно візьметься відразу після президентських виборів.

      Теги: Гроші Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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