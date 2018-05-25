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Pornhub запускає сервіс, що дасть змогу дивитись порно в інтернеті абсолютно анонімно

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Pornhub запускає свій VPN
Pornhub запускає свій VPN / Фото з відкритих джерел

Відомий порносайт Pornhub запускає свій VPN, який допоможе користувачам сайту уникнути блокування в різних країнах. Крім того, VPN має забезпечити більшу анонімність.

Про це йдеться на сайті компанії.

VPN буде передавати дані анонімно, без їх збору та зберігання на серверах, тож забезпечить більшу анонімність для користувачів.

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Доступна також і платна версія, яка обійдеться у 12,99 доларів (399 гривень) на місяць, вона має забезпечити більш швидке з'єднання та працюватиме без реклами.

Крім того, в ній можна вибирати країни, через які буде йти трафік, в безкоштовній версії з'єднання буде автоматично йти через найближчий сервер.

Як розповів віце-президент Pornhub Корі Прайс, браузери навіть в режимі "інкогніто" не забезпечують достатньої анонімності, особливо якщо користувачі користуються публічними мережами Wi-Fi. Тож таким чином VPNHub забезпечить додатковий рівень безпеки і конфіденційності.

VPN доступна на Mac, Windows, Android і iOS. Щоправда ця послуга не працюватиме у країнах, з якими у США припинені дипломатичні відносини - М'янма, Куба, Іран, Північна Корея, Судан і Сирія.

Теги: Техно Інтернет Порно
Джерело: 24 Канал
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