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      Порно на засіданні облради у Кропивницькому: з місцевим високопосадовцем стався гучний конфуз

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      У Кропивницькому начальник облавтодору Андрій Руднік сконфузився через звуки порно на телефоні
      У Кропивницькому начальник облавтодору Андрій Руднік сконфузився через звуки порно на телефоні / Колаж 24 канал

      У Кропивницькому під час апаратної наради в облдержадміністрації стався конфуз з присмаком порно. Річ у тім, що з телефону керівника Кіровоградського облавтодору Андрія Рудніка пролунали звуки, характерні для кінострічок з позначкою "18+".

      Інцидент трапився, коли начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вікторія Кулікова звітувала про пристосованість об’єктів інфраструктури для потреб людей з інвалідністю. Саме у цей час з телефону Рудніка пролунали звуки, які, зокрема, можна почути, переглядаючи фільми для дорослих, передає ресурс "Центральноукраїнське бюро новин".

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      Порнозвуки почули усі присутні на нараді, щоправда чиновники відреагували лише стриманим і негучним сміхом.

      У Кропивницьокому чиновник під час засідання облради увімкнув порно: дивіться відео 

      Опісля журналісти спробували взяти коментар у Рудніка, аби з’ясувати ситуацію, однак той нічого не захотів говорити, аргументуючи це тим, що його хочуть спровокувати. Зауважимо, що журналістка дещо зухвало спілкувалася з чиновником, кепкуючи з нього.

      Відео реакції Андрія Рудніка на конфуз 

      Влітку 2017 року в Одесі навпроти управління Патрульної поліції міста на великому екрані замість рекламних роликів почали транслювати порнографічне відео. Інцидент трапився посеред ночі. Однак, водії, що проїжджали повз, усе ж встигли сфотографувати пікантні кадри.

      blog_ava
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      18 лютого
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      Теги: Новини України Новини Кропивницького Курйозні новини Порно
      Джерело: 24 Канал
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