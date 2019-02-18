Порно на засіданні облради у Кропивницькому: з місцевим високопосадовцем стався гучний конфуз

У Кропивницькому під час апаратної наради в облдержадміністрації стався конфуз з присмаком порно. Річ у тім, що з телефону керівника Кіровоградського облавтодору Андрія Рудніка пролунали звуки, характерні для кінострічок з позначкою "18+".

Інцидент трапився, коли начальниця управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вікторія Кулікова звітувала про пристосованість об’єктів інфраструктури для потреб людей з інвалідністю. Саме у цей час з телефону Рудніка пролунали звуки, які, зокрема, можна почути, переглядаючи фільми для дорослих, передає ресурс "Центральноукраїнське бюро новин".

Читайте також: Український порно рейтинг-2018: яку і чому "полуничку" дивилися

Порнозвуки почули усі присутні на нараді, щоправда чиновники відреагували лише стриманим і негучним сміхом.

У Кропивницьокому чиновник під час засідання облради увімкнув порно: дивіться відео

Опісля журналісти спробували взяти коментар у Рудніка, аби з’ясувати ситуацію, однак той нічого не захотів говорити, аргументуючи це тим, що його хочуть спровокувати. Зауважимо, що журналістка дещо зухвало спілкувалася з чиновником, кепкуючи з нього.

Відео реакції Андрія Рудніка на конфуз

Влітку 2017 року в Одесі навпроти управління Патрульної поліції міста на великому екрані замість рекламних роликів почали транслювати порнографічне відео. Інцидент трапився посеред ночі. Однак, водії, що проїжджали повз, усе ж встигли сфотографувати пікантні кадри.