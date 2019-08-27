Порно у горі пластику: як Pornhub привертає увагу до проблем з екологією, фото 18+

Один з найпопулярніших порнографічних сайтів Pornhub вирішив влаштувати незвичну акцію. Вона покликана привернути увагу суспільства до проблем з екологією.

Відео ролик зафільмували на одному з найбрудніших пляжів планети, повідомили у виданні Forbes.

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Пара порноакторів-любителів Leolulu зайнялися сексом просто посеред купи сміття. За словами віце-президента сайту Pornhub Корі Прайс, до такого рішення їх спонукала вражаючі дані статистики. Згідно з ними, наразі в океані перебувають понад 12 мільйонів тонн пластику.



У відео порноактори займаються сексом на пляжі серед сміття

Найголовніше – відзначається, що з кожного перегляду цього відео Pornhub буде робити відрахування у некомерційну організацію Ocean Polymers, яка займається збором і переробкою сміття у Світовому океані.

Наскільки забруднений світовий океан?Наразі рівень забруднення пластиковим сміттям світового океану катастрофічний. У водах нашої планети міститься понад 5,25 трильйона частинок сміття. Загальна маса пластику в океанах та морях становить понад 268 тисяч тонн.



Найбільш забрудненою є північна частина Тихого океану. 60% усіх пластикових відходів у світі надходять лише з п'яти країн: Китаю, Індонезії, Філіппін, В'єтнаму і Таїланду.



Якщо людство не змінить ситуацію, то до 2050 року у світовому океані буде більше пластмаси, ніж риб.





Мапа забруднення світового океану пластиковим сміттям станом на 2017 рік