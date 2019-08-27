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      Порно у горі пластику: як Pornhub привертає увагу до проблем з екологією, фото 18+

      431 Читать новость на русском
      Pornhub привертає увагу до проблем з екологією
      Pornhub привертає увагу до проблем з екологією / www.forbes.com

      Один з найпопулярніших порнографічних сайтів Pornhub вирішив влаштувати незвичну акцію. Вона покликана привернути увагу суспільства до проблем з екологією.

      Відео ролик зафільмували на одному з найбрудніших пляжів планети, повідомили у виданні Forbes.

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      Пара порноакторів-любителів Leolulu зайнялися сексом просто посеред купи сміття. За словами віце-президента сайту Pornhub Корі Прайс, до такого рішення їх спонукала вражаючі дані статистики. Згідно з ними, наразі в океані перебувають понад 12 мільйонів тонн пластику.


      У відео порноактори займаються сексом на пляжі серед сміття

      Найголовніше – відзначається, що з кожного перегляду цього відео Pornhub буде робити відрахування у некомерційну організацію Ocean Polymers, яка займається збором і переробкою сміття у Світовому океані.

      Наскільки забруднений світовий океан?Наразі рівень забруднення пластиковим сміттям світового океану катастрофічний. У водах нашої планети міститься понад 5,25 трильйона частинок сміття. Загальна маса пластику в океанах та морях становить понад 268 тисяч тонн.

      Найбільш забрудненою є північна частина Тихого океану. 60% усіх пластикових відходів у світі надходять лише з п'яти країн: Китаю, Індонезії, Філіппін, В'єтнаму і Таїланду.

      Якщо людство не змінить ситуацію, то до 2050 року у світовому океані буде більше пластмаси, ніж риб.


      Мапа забруднення світового океану пластиковим сміттям станом на 2017 рік

      blog_ava
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      Теги: Екологія Секс Порно
      Джерело: 24 канал
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