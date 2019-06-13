Порносайти припинили роботу в день протестів у Гонконзі, щоб люди вийшли на вулиці

Масові протести у Гонконзі проти нового закону про екстрадицію в Китай підтримали 2 найбільших порносайти. Вони припинили свою роботу та опублікували повідомлення із закликами вийти на вулиці 12 червня. Одне з таких повідомлень – "Гонконг вмирає. А ти все ще дрочиш?"

На протести у Гонконзі вийшли понад 1 мільйон людей. Вони протестували проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію в Китай підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Того дня поліція почала силовий розгін демонстрантів та навіть влаштувала стрілянину. Вранці 13 червня протести знову поновилися.

Дивіться фото з масових протестів у Гонконзі

Щодо порносайтів, то 12 червня припинив роботу AVO1 – сайт з азіатським порно, у якого є власний розділ на Pornhub. Порноресурс закрив доступ до всіх відео, а на головній сторінці залишив послання для користувачів: якщо вони незадоволені змінами, то можуть "знайти відповіді" біля будівлі Законодавчих зборів.

Порносайт ThisAV опублікував повідомлення про протести ще 8 червня – перед першими демонстраціями. Адміністратори сайту закликали користувачів захистити свої права і звернулися до них безпосередньо: "Гонконг вмирає. А ти все ще дрочиш?"

13 червня обидва порносайти відновили роботу. Але опублікували нові повідомлення вгорі: "Якщо ви – гонконгський поліцейський, його родич або прихильник, покиньте, будь ласка, цей сайт".



Фото з протестів у Гонконзі / Фото Getty

Що відомо про закон, проти якого протестують у Гонконзі? Поправка про екстрадицію – це новий закон, який з 9 червня розглядає гонконгський парламент. Згідно з ним, підсудних дозволять екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни. Протестувальники переконані, що завдяки цьому Китай зможе репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.