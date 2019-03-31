00:33
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Порошенка не підтримаю за жодних умов, – Гриценко про другий тур виборів

      2754 Читать новость на русском
      Гриценко не буде голосувати за Порошенка в другому турі виборів
      Гриценко не буде голосувати за Порошенка в другому турі виборів / Фото 24 каналу

      У другому турі виборів президента України лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко за жодних умов не буде голосувати за чинного главу держави Петра Порошенка.

      Про це кандидат у президенти сказав на брифінгу, після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.

      Читайте також: За кого голосуватимуть українці в другому турі: прогноз експерта

      Моя особиста думка: я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його не знаю, як не знає його ще країна,
      – сказав Гриценко.

      Він зауважив, що величезна відповідальність буде не лише на новообраному главі держави, а й на людях, які голосували за нього.

      Політик додав, що його команда зробила все, щоб волевиявлення українців було чесним та прозорим.

       

       

      За даними національного екзит-полу президенських виборів лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

      Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.


      Дані екзит-полу першого туру президентських виборів

      blog_ava
      У штабі Гриценка прокоментували результати екзит-полу
      31 березня
      24034
      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини політики Новини України Анатолій Гриценко Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 31 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      31 березня , 23:31 День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      Євгенія Мазур 639
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      31 березня , 22:18 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      6779
      Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      31 березня , 23:25 Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      2814
      Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      31 березня , 23:20 Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      9591
      Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      31 березня , 22:15 Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      6034
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук