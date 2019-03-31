Порошенка не підтримаю за жодних умов, – Гриценко про другий тур виборів

У другому турі виборів президента України лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко за жодних умов не буде голосувати за чинного главу держави Петра Порошенка.

Про це кандидат у президенти сказав на брифінгу, після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу.

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Моя особиста думка: я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати і за Зеленського, бо його не знаю, як не знає його ще країна,

– сказав Гриценко.

Він зауважив, що величезна відповідальність буде не лише на новообраному главі держави, а й на людях, які голосували за нього.

Політик додав, що його команда зробила все, щоб волевиявлення українців було чесним та прозорим.

За даними національного екзит-полу президенських виборів лідирує Володимир Зеленський з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.

Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.



Дані екзит-полу першого туру президентських виборів