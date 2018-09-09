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Порошенка просять надати Маккейну звання Героя України

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Українці просять Порошенка надати Маккейну звання Героя України
Українці просять Порошенка надати Маккейну звання Героя України / фото з відкритих джерел

Президента Порошенка просять посмертно надати сенатору Джону Маккейну звання Героя за його підтримку незалежності та цілісності України.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента України.

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Надати відданому другові України, сенаторові Джону Маккейну, що багато зробив для підтримки незалежності та цілісності України, звання Героя України посмертно,
– йдеться у тексті петиції.

Петиція з'явилася на сайті 7 вересня. За цей час вона зібрала 11 голосів із 25 тисяч необхідних для того, щоб її розглянув президент.

Збір підписів триватиме ще 90 днів.

Маккейн Порошенко
Українці просять Порошенка надати Маккейну звання Героя

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. Президент України Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Вашингтоні взяли участь у жалобних заходах прощання із сенатором. Поховали великого друга України сенатора Маккейна 2 вересня на кладовищі Військово-морської академії США в Аннаполісі.

хроніка подій
Теги: Новини України Петро Порошенко Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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