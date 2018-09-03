Порошенка вкотре запримітили серед простих людей: фото

Наближаються президентські вибори, відтак претенденти на цю посаду намагаються використати кожну зручну нагоду задля власного піару. Не пасе задніх і чинний український гарант Петро Порошенко.

Зокрема, у мережі з’явилося нібито випадкове фото, на якому очільника України зображено у рейсовому літаку серед звичайних пасажирів.

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Як підкреслює автор допису Катерина Козоріз, Порошенко "до всіх усміхався, сам складав на полицю свої речі та взагалі здивував простотою".

Додамо, що обрав президент перевізника не із дешевих, а саме британську авіакомпанію Brittish Airwaves.

"Друзі летіли сьогодні з Лондона до Києва British airways і були здивовані, зустрівши незвичайного пасажира. Мабуть, Порошенко повертався зі США, де, як пишуть ЗМІ, був на прощанні з Маккейном", – зазначила юзерка.



Петра Порошенка нібито помітили у літаку серед звичайних пасажирів

Нагадаємо, минулоріч з’явилося не одне фото Порошенка, зняте у "незвичному місці". Зокрема, одного разу гаранта "підловили" біля супермаркету у футболці та джинсах. Також прямо на вулиці його помітила російська журналістка Тетяна Коммунар, і це її неабияк здивувало.



Крім того, піарники Порошенко використовували з метою популяризації політика і його дружину Марину. Так, її нібито зустрічали у крамниці на автозаправці та у рейсовому літаку економкласу.