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      Порошенка закидали яйцями під час віча на Майдані: фото, відео

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      Під час віча "Червоні лінії" на Майдані Незалежності в Києві у п'ятого президента Петра Порошенка жбурнули декілька яєць. Інцидент стався, коли він ще перебував на сцені.

      Після того як був виконаний гімн України, експрезидент вигукнув у мікрофон: "Слава Україні!". У цей момент чоловік з червоно-чорним прапором на плечах, який стояв неподалік від сцени, кинув у політика кілька яєць. Про це повідомляє "Цензор.нет".

      До теми: "Варта на Банковій": під Офісом Президента відбувається мітинг – фото, відео

      Дивіться відео, як чоловік жбурнув яйцем у Порошенка:

      Чоловіка одразу ж затримали учасники віча. Вони спробували побити затриманого, однак поліцейські не дали їм цього зробити і відвели чоловіка від натовпу.

      Відео затримання чоловіка, який жбурнув яйцями у Порошенка:

       

      Правоохоронці затримали чоловіка, який жбурляв яйцями в Порошенка / censor.net.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Курйозні новини Новини Києва
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