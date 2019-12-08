Порошенка закидали яйцями під час віча на Майдані: фото, відео

Під час віча "Червоні лінії" на Майдані Незалежності в Києві у п'ятого президента Петра Порошенка жбурнули декілька яєць. Інцидент стався, коли він ще перебував на сцені.

Після того як був виконаний гімн України, експрезидент вигукнув у мікрофон: "Слава Україні!". У цей момент чоловік з червоно-чорним прапором на плечах, який стояв неподалік від сцени, кинув у політика кілька яєць. Про це повідомляє "Цензор.нет".

До теми: "Варта на Банковій": під Офісом Президента відбувається мітинг – фото, відео

Дивіться відео, як чоловік жбурнув яйцем у Порошенка:

Чоловіка одразу ж затримали учасники віча. Вони спробували побити затриманого, однак поліцейські не дали їм цього зробити і відвели чоловіка від натовпу.

Відео затримання чоловіка, який жбурнув яйцями у Порошенка:

Правоохоронці затримали чоловіка, який жбурляв яйцями в Порошенка / censor.net.ua