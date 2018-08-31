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Порошенко поїхав на церемонію прощання з Маккейном

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Порошенко та Маккейн
Порошенко та Маккейн / Фото з відкритих джерел

Петра Порошенка запросили в США взяти участь у жалобних заходах прощання із сенатором США Джоном Маккейном.

Про це повідомила прес-служба АП.

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Візит Порошенка буде приватним, тому він полетить рейсовим літаком на два дні.

Від імені народу України та від себе особисто маю намір віддати останню шану видатній особистості, великому другу України. Незламність його духу мотивує. Його відчуття історичного моменту вражає. Його бачення майбутнього надихає,
– відзначив Глава держави перед відльотом до Вашингтона.

"В пам’яті українців сенатор Маккейн назавжди залишиться близьким другом, який пліч-о-пліч став на захист демократії на київському Майдані, і відданим побратимом, який розділив новорічну вечерю з українськими воїнами на лінії бойових зіткнень. Його віру в український народ не можливо переоцінити, як і внесок у стримування російського агресора. Авторитетний голос Джона Маккейна назавжди залишатиметься одним з найгучніших на підтримку незалежної, демократичної та процвітаючої України", – наголосив Президент.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.

Теги: Новини України Петро Порошенко Джон Маккейн Новини США
Джерело: 24 Канал
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