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      Порошенка звинуватили у причетності до вбивства в Молдові: кумедна реакція соцмереж на фейк

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      Реакція соцмереж на фейк
      Реакція соцмереж на фейк / Фото із відкритих джерел

      У програмі "Українські сенсації", яка вийшла в ефірі телеканалу "1+1" 23 березня, молдавський політик Ренато Усатий звинуватив Петра Порошенка у можливій причетності до загибелі рідного брата Михайла у Молдові. Зазначимо, що схожу інформацію російські ЗМІ активно поширювали ще у 2017 році.

      Користувачі Facebook негативно відреагували на фейк в ефірі українського телеканалу й створили чимало кумедних мемів на цю тему.

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      Зокрема, координатор проекту "Інформаційні війська" Святослав Батов опублікував на своїй сторінці у соцмережі підбірку заголовків, які "радить" використовувати "1+1" у останній тиждень перед виборами.

      "Якою запеклою не була б політична боротьба між кандидатами, чіпати родину не можна. Тим паче загиблих родичів політика", – наголосив він.


      Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov


      Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov


      Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov


      Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov


      Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov

      Українці висміяли звинувачення у сторону чинного президента України й досі активно жартують про це.

      blog_ava
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      Теги: Мережа Журналісти ЗМІ Петро Порошенко Новини України
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