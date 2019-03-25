Порошенка звинуватили у причетності до вбивства в Молдові: кумедна реакція соцмереж на фейк

У програмі "Українські сенсації", яка вийшла в ефірі телеканалу "1+1" 23 березня, молдавський політик Ренато Усатий звинуватив Петра Порошенка у можливій причетності до загибелі рідного брата Михайла у Молдові. Зазначимо, що схожу інформацію російські ЗМІ активно поширювали ще у 2017 році.

Користувачі Facebook негативно відреагували на фейк в ефірі українського телеканалу й створили чимало кумедних мемів на цю тему. Читайте також: Прийом Бойка та Медведчука у Москві: обурлива реакція соцмереж Зокрема, координатор проекту "Інформаційні війська" Святослав Батов опублікував на своїй сторінці у соцмережі підбірку заголовків, які "радить" використовувати "1+1" у останній тиждень перед виборами. "Якою запеклою не була б політична боротьба між кандидатами, чіпати родину не можна. Тим паче загиблих родичів політика", – наголосив він.

Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov

Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov

Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov

Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov

Реакція соцмереж на фейк // Sviatoslav Batov Українці висміяли звинувачення у сторону чинного президента України й досі активно жартують про це. Шок! Сенсація! Тільки на Г+Г : Порошенко вбив море. Тепер воно мертве! — Кардинал SoF (@sofnesk) 24 березня 2019 р.