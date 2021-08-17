Порошенко таємно зустрічався з Медведчуком в "Жулянах", – джерело

П’ятий президент України Петро Порошенко, незважаючи на імідж патріота, підтримує ділові та особисті стосунки з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді.

Зустріч Порошенка і Медведчука сталася в київському аеропорту "Жуляни", куди експрезидент прилетів після відпустки, повідомляє політичний експерт Михайло Шнайдер

"Всі пам'ятають відпочинок тодішнього глави держави на Мальдівах в 2018 році? Тоді Порошенко інкогніто полетів приватним рейсом на орендований за 276 тисяч доларів острів в Індійському океані. Ну а в нинішньому, 2021 році, ЗМІ писали про відпочинок експрезидента в елітних готелях Туреччини та навіть в Еквадорі. Цього літа Петро Олексійович вирушив ближче до України – в Хорватію, але й там ні в чому собі не відмовляв", – коментує Шнайдер.

За його інформацією, Порошенко орендував для відпочинку 60-метрової елітну яхту "Катіна", на якій є 6 просторих кают, ліфт, тренажерний зал, сауна, джакузі, зона для загоряння і 2 бари.

Судячи з декларації Петра Олексійовича, відпустка обійшлася йому, щонайменше, в 5,7 мільйона гривень. Як з'ясувалося, оренда шикарної яхти за більш ніж 200 тисяч євро – далеко не найцікавіше у відпустці Порошенка,

– написав експерт.

В аеропорт Порошенка супроводжував кортеж автомобілів, що належать охоронному агентству "ШТОРМ". Співвласником агентства є нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний – права рука Медведчука.

Всього безпеку Порошенко забезпечували понад 20 охоронців на не менш ніж 3 машинах. Представники агентства зустрічали Порошенка і по поверненню в Україну.

"Незважаючи на домашній арешт, Медведчук так сильно хотів побачитися з Порошенком, що особисто приїхав зустрічати того по прильоту в Україну. На фото потрапила записана на нього машина Mercedes-Benz S500 в супроводі власної охорони зі "ШТОРМу" під Жулянами 30 липня", – пише експерт.

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