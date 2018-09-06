Порошенко активно читає Facebook, – екс-працівник АП

Колишній заступник голови Адміністрації Президента України Петра Порошенка Дмитро Шимків розповів, що працівники відомства і сам глава держави активно моніторять соціальну мережу Facebook на відгуки щодо різноманітних законів, а також іншу інформацію.

Про це Шимків розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На питання, чи користується Порошенко неофіційним акаунтом, екс-посадовець відповів, що не знає про це, проте додав, що президент є активним читачем Facebook.

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Він активний читач. Але я не знаю, чи є в нього якісь неофіційні акаунти. Коли він пише у Facebook особисто, то його пости маркуються "ПП". Якщо ви бачите на офіційній сторінці "ПП", це значить, що це Порошенко особисто писав,

– розповів Шимків.

"У президента графік реально дуже щільний. Він, як правило, дивиться Facebook у переїздах між подіями, але він відслідковує, дуже уважно", – додав екс-працівник АП.

Він також розповів, що Порошенко користується різноманітними месенджерами. На питання, хто переписується з президентом, Шимків відповів: "Різні люди".