Порошенко анонсував приїзд Меркель в Україну: відома дата

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну на початку листопада поточного року.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Цієї осені, на початку листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну. Це є дуже яскравим свідченням особливої ​​уваги наших німецьких партнерів і розвитку партнерства з Києвом", – сказав Порошенко.

Він розповів, що вже в перші дні нового політичного сезону у нього відбулося дві телефонні розмови з Меркель.

"Безумовно, ми обговорили наші подальші кроки щодо активізації мирного процесу по імплементації мінських домовленостей, включаючи Нормандський формат і перспективи розгортання – і це наше ключове завдання – миротворчої місії з мандатом Ради безпеки ООН на окупованому Донбасі", – підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН планує підняти питання розгортання миротворчої місії ООн на Донбасі та трагедії Голодомору.