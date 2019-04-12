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      Порошенко анонсував зустріч нормандської четвірки після виборів: це підтримали Меркель і Макрон

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      Порошенко заявив, що Меркель і Макрон погодились на зустріч нормандської четвірки після виборів
      Порошенко заявив, що Меркель і Макрон погодились на зустріч нормандської четвірки після виборів / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко заявив, що отримав згоду від лідерів Німеччини Ангели Меркель і Франції Еммануеля Макрона провести зустріч у нормандському форматі після виборів глави Української держави.

      "Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що відразу після мого переобрання – ми переконані, що відкривається вікно можливостей – буде скликано засідання на найвищому рівні нормандського формату", – сказав Порошенко в телеефірі по прямому зв’язку з Парижа, де зустрічався з Макроном.

      Читайте також: Доля нормандського формату: у Росії чекають на результати виборів в Україні

      Найімовірніше, ця зустріч відбудеться у Франції, у п'яту річницю створення нормандського формату, додав український президент.

      Раніше 12 квітня Порошенко відвідав Берлін, де зустрівся з Меркель, а потім – Париж, де зустрівся з Макроном. До слова, зустріч із президентом Франції провів і кандидат у президенти Володимир Зеленський. А от Меркель Зеленського на зустріч не запросила.

      Що таке нормандський формат? Це тип переговорів за участю чотирьох сторін: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Його запровадили 6 червня 2014 року. Головною темою нормандського формату є вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Назва формату походить від зустрічі лідерів держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Петро Порошенко Нормандський формат Війна на Донбасі Еммануель Макрон Ангела Меркель Новини Франції Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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