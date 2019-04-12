Порошенко анонсував зустріч нормандської четвірки після виборів: це підтримали Меркель і Макрон

Президент України Петро Порошенко заявив, що отримав згоду від лідерів Німеччини Ангели Меркель і Франції Еммануеля Макрона провести зустріч у нормандському форматі після виборів глави Української держави.

"Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що відразу після мого переобрання – ми переконані, що відкривається вікно можливостей – буде скликано засідання на найвищому рівні нормандського формату", – сказав Порошенко в телеефірі по прямому зв’язку з Парижа, де зустрічався з Макроном.

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Найімовірніше, ця зустріч відбудеться у Франції, у п'яту річницю створення нормандського формату, додав український президент.

Раніше 12 квітня Порошенко відвідав Берлін, де зустрівся з Меркель, а потім – Париж, де зустрівся з Макроном. До слова, зустріч із президентом Франції провів і кандидат у президенти Володимир Зеленський. А от Меркель Зеленського на зустріч не запросила.

Що таке нормандський формат? Це тип переговорів за участю чотирьох сторін: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Його запровадили 6 червня 2014 року. Головною темою нормандського формату є вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Назва формату походить від зустрічі лідерів держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).