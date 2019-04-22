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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Порошенко чи Зеленський: за кого проголосували військові на Донбасі

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      Військові на Донбасі майже однаково підтримали Зеленського і Порошенка
      Військові на Донбасі майже однаково підтримали Зеленського і Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Під час президентських виборів 21 квітня українські військові на Донбасі мали можливість проголосувати на спеціальних дільницях. За результатами підрахунку голосів, Володимир Зеленський з мінімальним відривом переміг Петра Порошенка.

      Загалом, за даними ЦВК, у голосуванні взяли участь більше 35 тисяч військових. З них 17,7 тисячі підтримали Зеленського, а 17,4 тисячі – Петра Порошенка. Тому, лідер "95" Кварталу" набрав 50,4%, а чинний президент – 49,6% голосів військових, які голосували на спецдільницях.

      Читайте також: Як реагує Захід на результати екзит-полу президентських виборів в Україні

      У Донецькій області Зеленського підтримали 13,4 тисячі військовослужбовців. Він здобув перемогу на дільницях у Бахмуті, Слов'янську, Дружківці, Покровську, Маріуполі та Волновасі. Порошенко на Донеччині набрав 13,1 тисячі голосів, і обійшов свого конкурента на спецдільницях в Ясинуватському районі, Краматорську, Торецьку та Мар'їнці.

      У Луганській області за Порошенка проголосували 4 тисячі 324 бійці, а за Зеленського на 16 менше – 4 тисячі 308 захисників. Глава держави переміг у Станиці Луганській, Рубіжному, Лисичанську і Щасті, а його конкурент у Сватовому та Сєвєродонецьку.

      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

      Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

       

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Війна на Донбасі Петро Порошенко Результати виборів президента 2019 Порошенко і Зеленський Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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