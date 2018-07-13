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Порошенко домовився з угорським прем’єром про продовження діалогу щодо закону про освіту

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Президент України Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко / pmg.ua

Президент України Петро Порошенко домовився з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про продовження діалогу двох країн щодо мовної статті українського закону про освіту.

Про це президент Порошенко сказав в інтерв’ю журналістам. 

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Порошенко говорив з представником Угорщини в межах саміту НАТО у Брюсселі.

"У нас є і має бути діалог з угорцями. Можу сказати, що на саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем’єром Орбаном. Ми домовилися, що на рівні міністрів закордонних справ і міністрів освіти ми продовжимо діалог та імплементуємо рішення Венеціанської комісії. Але Україна буде захищати свої національні інтереси", – сказав президент.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко НАТО Угорщина
Джерело: 24 Канал
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