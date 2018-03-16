Порошенко доручив підготувати зміни до Конституції про прагнення членства України в НАТО та ЄС

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати зміни до Конституції України щодо закріплення прагнення нашої держави до вступу до НАТО та до Європейського Союзу.

Про це він заявив під час свого робочого візиту до Луганської та Донецької областей, повідомляється на сайті Президента.

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Я вже, до речі, віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні Основного закону закріпить наше прагнення до вступу до НАТО та до Європейського Союзу,

– повідомив він.

Петро Порошенко заявив, що Україна наполягатиме на схваленні Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Нехай наші партнери по НАТО навіть не сумніваються, що російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом. Це попри те, що Україна ще не є його членом, що ми маємо, нарешті, статус аспіранта-країни, яка претендує на членство разом з нашими партнерами з Грузії, іншими державами", – зазначив Глава держави.