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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Порошенко доручив відновити переговори щодо повернення заручників з Росії та Донбасу

15:27, сьогодні 127 Читать новость на русском
Порошенко доручив відновити переговори з росією щодо повернення заручників
Порошенко доручив відновити переговори з росією щодо повернення заручників / Прес-служба Президента України

У четвер, 28 грудня, Президент України Петро Порошенко заявив, що дав доручення відновити переговори з Росією щодо звільнення українських політв’язнів у РФ, а також заручників з окупованих територій.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що українська сторона та представники ОРДЛО розпочали переговори щодо нового обміну полоненими.

Я дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо повернення тих, хто в Росії, і повернення тих, хто перебуває у заручниках на окупованій території,
– сказав Порошенко.

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Глава держави нагадав, що у російських в’язницях на сьогодні перебуває багато незаконно ув’язнених українців. Відтак, Порошенко закликав Росію забрати з України своїх громадян та повернути нам наших.

"Нам поверніть нашого Сенцова – всесвітньо відомого кінорежисера, нашого журналіста Сущенка, який працював у Парижі і був заарештований у Москві, нашого Кольченка і багато-багато інших, які безневинно зараз перебувають у в’язницях Російської Федерації лише за те, що вони носять український паспорт і відмовляються його віддати, і пишаються тим, що вони є українцями", – заявив глава Української держави.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся найбільший обмін полоненими. Україна повернула додому 73 полонених, натомість віддала бойовикам 233 особи.

Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини політики заручники Петро Порошенко Україна – Росія Олег Сенцов Роман Сущенко
Джерело: 24 Канал
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