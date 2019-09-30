Порошенко готовий дати 3 000 000 гривень за інформацію про нападників на Гонтареву

Чинний нардеп і п'ятий президент України Петро Порошенко призначив винагороду у 3 мільйони гривень за правдиву інформацію про замовника і виконавців замахів на ексглаву НБУ Валерію Гонтареву.

"Щоб не дати не дуже активному слідству шансів на бездіяльність, вирішив призначити винагороду до трьох мільйонів гривень", – написав Порошенко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ці гроші дістатися мають тим, хто надасть правдиву інформацію про замовника і виконавців замахів на життя і майно Валерії Гонтаревої. Інформацію, яка "дозволить залучити винних до відповідальності". При цьому політик не забув зазначити, що "коло осіб, на яких падають підозри, не таке вже й широке".

Пальцем тицьнеш – і потрапиш. Але дуже важливо у легальний спосіб виявити й покарати злочинців. Щоб усе було згідно із законом,

– наголосив Порошенко.

Цікавинка: Петро Порошенко дійсно може собі дозволити призначати подібну винагороду і навіть виплатити її далеко не одній людині. У декларації за 2018 рік, наприклад, політик вказав доходи на майже 127 мільйонів гривень.

П'ятий президент, нагадаємо, переконаний, що "ДТП, підпал машини й будинку – це помста за її (Гонтаревої – 24 канал) мужні і сильні реформаторські кроки на посаді глави НБУ". Натомість в ОП чинного глави держави Володимира Зеленського підпал будинку Гонтаревої назвали "брутальним злочином" і "провокацією".

Що відбувається з Гонтаревою? Наприкінці серпня 2019 року Гонтареву в Лондоні збив автомобіль. А на початку вересня машину її невістки облили бензином і спалили в центрі Києва. 17 ж вересня будинок її сім'ї в селі Гореничі, що під Києвом, вщент спалили.



Гонтарева припускає, що до цього всього може бути причетний олігарх Коломойський, адже вона очолювала НБУ під час націоналізації "Приватбанку".



Зауважимо, що також у вересня ДБР здійснило обшуки у київській квартирі Гонтаревої. Екскерівницю Нацбанку підозрюють у зловживанні службовим становищем. У серпні суд навіть дав дозвіл слідству примусово привести Гонтареву на допит, бо вона не приходила за повістками.



Чорна смуга Валерії Гонтаревої / Інфографіка 24 каналу