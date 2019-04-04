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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко готовий сплатити половину за дебати на "Олімпійському" та провести їх у два раунди

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      У Порошенка виступають за дебати з Зеленським у два раунди
      У Порошенка виступають за дебати з Зеленським у два раунди / Getty Images

      Кандидат у президенти України Петро Порошенко готовий оплатити зі свого виборчого фонду половину суми, необхідної для проведення дебатів на стадіоні "Олімпійський". а ще у штабі Порошенка виступають за проведення дебатів у два раунди.

      "Петро Порошенко, безумовно, готовий взяти на себе половину таких витрат за оренду стадіону і пояснити походження цих грошей", – сказав спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

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      Штаб чинного глави держави розраховує, що кандидат у президенти Володимир Зеленський заплатить другу половину за оренду і "також відзвітує, звідки ці гроші надійшли до виборчого фонду".

      Напевно, має бути і рівномірна присутність уболівальників. Не може бути, щоб 60 тисяч було від одного кандидата, а 10 тисяч – від іншого. Тобто аудиторія повинна бути розділена пропорційно,
      – сказав Медведєв.

      Теоретично кандидати повинні сплатити оренду, викупити квитки, очевидно, роздати ці квитки своїм прихильникам, і запросити їх на дебати, додав спікер штабу Порошенка.

      А радник чинного президента Ростислав Павленко виступив за проведення дебатів у два раунди: і на "Олімпійському", і 19 квітня на базі Національної суспільної телерадіокомпанії України.

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      "Необхідно виконати закон України і взяти участь у дебатах, які передбачені в разі оголошення повторного голосування. Цього разу – 19 квітня – з "Суспільним телебаченням" у форматі, який передбачений українським законодавством", – пояснив Павленко.

      Історія про дебати Порошенка із Зеленським: що відомо? Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоче невдовзі після цього у йог штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь. Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       
      що ще відомо про можливі дебати зеленського з порошенком:
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Гроші Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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