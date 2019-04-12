13:59
12 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      21:55, 11 квітня
      Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      21:06, 11 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Порошенко готується до дебатів на "Олімпійському" 19 квітня

      487 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / ukranews.com

      Державне підприємство НСК "Олімпійський" отримало запити щодо проведення дебатів 19 квітня від штабів двох кандидатів у президенти – Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

      Про це повідомляється на офіційному сайті стадіону.

      "Державним підприємством НСК "Олімпійський" ініційовано переговорний процес з представниками зазначених кандидатів щодо забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", – йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо, 11 квітня в ефірі програми "Право на владу" Зеленський ще раз підтвердив свій намір дебатувати з Петром Порошенком 19 квітня на "Олімпійському" і запросив чинного президента зустрітися на стадіоні.

      blog_ava
      За 2 роки Зеленський 13 разів літав до міст, де живе Коломойський: результати розслідування
      сьогодні
      3453
      Теги: Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський НСК Олімпійський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
      сьогодні , 12:51 Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
      Станіслав Безушко 48
      Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      сьогодні , 12:17 Порошенко пришел на ТВ и "победил сам себя"
      Юрій Бутусов 3370
      Відновлення сепаратизму в Одесі: чи зможе "Порто-франко" знищити українську економіку
      сьогодні , 11:01 Відновлення сепаратизму в Одесі: чи зможе "Порто-франко" знищити українську економіку
      Євгенія Мазур 1850
      День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
      сьогодні , 09:43 День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
      Настя Сукач 5219
      Попытки сломать Украину, или О чем договаривались Медведчук и Путин
      сьогодні , 08:40 Попытки сломать Украину, или О чем договаривались Медведчук и Путин
      Блог Соцмережі 2123
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук