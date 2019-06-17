Порошенко, Гройсман, Яценюк та енергетика Ахметова: скільки заплатять українці

Неформальна коаліція Ахметова-Гройсмана-Порошенка підклала електричну бомбу президенту Зеленському. На кону – мільярди енергоринку та вплив на цілі регіони України.

Ахметов і Порошенко

Залишилося два тижні для введення, так званої нової моделі ринку електричної енергії, який має почати діяти 1 липня цього року.

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Це буде розпал літа та мало хто з нас, громадян, навіть помітить якісь зміни. Але наслідки початку ринку електроенергії будуть мати вирішальні наслідки для всієї України. За своїм впливом це, як приватизація в 1990-х років.

За введення ринку виступають дві найбільші енергетичні компанії: "Енергоатом" та ДТЕК Ріната Ахметова. Вони контролюють понад 80% гуртового ринку електроенергії, тобто фактично є монополістами. Також активно за введення цього нового ринку виступала компанія "Донбасенерго", яку пов'язують із сином Януковича Олександром "Стоматологом".



Олександр Янукович та Рінат Ахметов

У кінці травня вони надіслали лист до парламенту та уряду – вимагали, щоб ті не допустили перенесення введення нової моделі ринку. А суть цього нововведення зводиться до того, що тепер держава не буде регулювати обсяги виробництва електроенергії та її ціну. А отже, контроль над ціною буде у монополістів.

Що це означає? В теорії, це дозволить їм підняти тарифи на 40-50% та заробляти додатково біля 40 мільярдів гривень у рік. Історія цього ринку енергетики тягнеться ще з квітні 2017 року. Законопроект, яким під виглядом європейських реформ проштовхнули олігархічні "шкурняки", був ухвалений неофіційною коаліцією "Роттердам+".

Голоси віддали фракції БПП, "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Радикальна партія Олега Ляшка", а також депутатські групи екс-регіоналів "Воля Народу" та "Відродження". Політично сценарій запуску ринку енергетики супроводжують декілька тандемів, які побудував найбагатший олігарх з чиновниками. Перший тандем – Ахметов і Гройсман.

За крок до введення нового ринку багато експертів виявили, що уряд Володимира Гройсмана не підготувався до нової реформи. Монополізація ринку енергетики збереглася. А лібералізація такого монополізованого ринку призведе лише до одного – різкого зростання тарифів.

Про це почали говорити і всі гравці – Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Спілка українських підприємців, які виступили із закликами відкласти введення такого ринку з 1 липня.

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Проте прем'єр Гройсман несподівано зайняв позицію, що ринок необхідно вводити саме із 1 липня, і ця позиція повністю збігалася з бажанням ДТЕКу Ріната Ахметова. Якщо уважніше придивитися, то протягом останніх двох років Гройсман взагалі не критикував ні "Роттердам+", ні високі тарифи вугільної теплової генерації, яка монополізована Ахметовим.



Володимир Гройсман

Ні той факт, що ДТЕК продає свою електроенергію в український енергоринок на 50% дорожче, ніж ту ж електроенергію Ахметов збуває в Угорщину.

Прикметно, що і оголошення про свої наміри самостійно йти на вибори Гройсман виголосив у ефірі ТРК "Україна" – медіа-рупору Ахметова.

Ахметов і Порошенко

Другий тандем, який було побудовано в інтересах олігарха – Рінат Ахметов і Петро Порошенко. Ще весною 2016 року Порошенко подарував Ахметову формулу "Роттердам+", після чого тарифи на електроенергію від Ахметова стали стрімко зростати.

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Теплі комерційні відносини цих двох олігархів підтверджувалися і сприянням людьми Порошенка у введенні цього нового ринку електроенергії. І регулятор енергетики НКРЕ КП, призначений Порошенком, і міністр енергетики Ігор Насалик, який також по квоті "Блоку Петра Порошенка", активно заявляють, що ніяких проблем – з 1 липня можна запускати цей новий ринок електричної енергії.



Рінат Ахметов та Петро Порошенко

Зрештою, депутати БПП всілякими способами зривали кворум засідання профільного комітету, щоб не допустити схвалення закону про перенесення цього нового ринку. На комітет не приходив і найближчий соратник Порошенка Ігор Кононенко.

Ахметов і Яценюк

Ну і зрештою, третій тандем олігархічного переділу – Рінат Ахметов і Арсеній Яценюк. Делеговані фракцією "Народного Фронту" депутати також не приходили на засідання комітету щодо перенесення ринку. А коли було голосування про включення відповідного законопроекту у порядок денний ради, то "Народний Фронт" дав менше, ніж 40% від своїх голосів.

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Про співпрацю Ахметова і Яценюка відомо ще із травня 2014 року, коли Ахметов приїжджав до Яценюка, щоб привітати його із 40-річчям. Свої найбільш секретні домовленості вони обговорювали за Києвом у котеджному комплексі, де розташований будинок іншого лідера "Народного Фронту" – Миколи Мартиненка.



Арсеній Яценюк

А восени 2018 року на дні народженні Ігоря Суркіса Ахметов та Яценюк сиділи поряд за одним столом. Таким чином Ахметов оформив теплі відносини із всіма трьома топ-політиками останніх років: Яценюком, Порошенком та Гройсманом. І ті тепер активно намагаються добитися введення нової моделі ринку, яка так вигідна Ахметову.

Таке непідготовлене введення нової моделі ринку може повністю дискредитувати реформу, посилити монополії та олігархічний клас. За різними оцінками експертів, тарифи на електроенергію можуть вирости від 15% до 100%, та спричинити суттєвий негативний вплив на українську економіку.

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Зрощення старих корумпованих політиків із найбагатшим олігархом проявилося вже у перші тижні каденції нового президента. І тут вже очевидно, що рішення про розпуск парламенту – це єдине правильне та необхідне для проведення реформ по деолігархізації економіки.