Порошенко грубощами відповів на запитання журналіста в Миколаєві: відео

Президент України Петро Порошенко під час свого візиту до Миколаєва 27 серпня оскандалився грубою поведінкою щодо журналіста. Так, представник ЗМІ поставив президентові запитання, а натомість отримав не надто ввічливу відповідь не по темі.

Відповідне відео у Facebook опублікував журналіст Андрій Лохматов.

Опубліковане відео свідчить про те, що до Порошенка підійшов один журналістів, щоб поставити питання щодо виділення коштів з особистого благодійного фонду президента на реконструкцію Соборної площі в Миколаєві.

Читайте також: Піарники Порошенка вкрали фото: скандал отримав неочікуваний розвиток

Почувши запитання, Порошенко схопив мікрофон, опустив його вниз і сказав журналісту: "Я ж тебе знаю. Ти вийдеш, я тобі розповім".

Після цього журналіста від президента відштовхнув глава Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко та охоронець.

Я думаю, Петро Порошенко, як глава європейської держави, тепер може з гордістю показувати це відео своїм колегам Макрону або Меркель, як він по-державному вирішує питання з надокучливими журналістами і забезпечує свободу слова в Україні,

– мовиться у повідомленні Лохматова.

"А Олексієві Савченку обов'язково потрібно дати нагороду за успішну охорону президента від журналістів – охоронців на приїзди до Миколаєва можна з собою не брати, Олексій Юрійович сам впорається," – додав автор допису.