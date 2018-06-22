Порошенко хоче дружити з кланом Литвинів, – експерт

Порошенко залишається найбільш олігархічним кандидатом у президенти і хоче законсервувати нинішню політичну систему. Тому призначає нафталінові кадри – таких, як Жебрівський і Петро Литвин, щоб дружити зі старими елітами.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Як зазначає політолог, Жебрівський прийшов у політику ще при Кучмі. Але, вважає Давидюк, Порошенко отримає від призначення Жебрівського аудитором НАБУ лише негатив. Президент втратить підтримку населення і Європи. За його словами, треба було ставити когось, хто б мав кращу репутацію і досвід роботи в сфері аудиторства.

Що стосується призначення Петра Литвина послом у Вірменії, то, вважає експерт, це спроба вирішити питання підтримки на виборах президента.

"Порошенко хоче дружити з кланом Литвинів, щоб вони підтримали його на виборах. Зокрема, на Житомирщині (там Володимир Литвин виграв вибори – "24"). До того ж, клан Литвинів – це частково клан проросійських Деркачів (екс-голови СБУ і його сина Андрія, який переміг на Сумщині. Син Володимира Литвина одружений з донькою Андрія Деркача – "24"), – зауважує Давидюк.

На жаль, додає фахівець, на Сумщині Порошенко вибере для підтримки проросійського Андрія Деркача, а не проукраїнського і проєвропейського мера міста Глухів Мішеля Терещенка – нащадка роду українських промисловців і меценатів Терещенків.

Водночас, наголошує Давидюк, президентська кампанія, яку Порошенко вже де-факто розпочав, розмита і скучна. Його білборди про "безвіз" погано читаються. Немає конкретного меседжа.

Порошенку треба було б показати те, що він зробив, і що буде, якщо його оберуть на другий термін. Приміром: "Безвіз" – 2016 рік. Сильна армія – 2015. Зняття недоторканності – 2020. НАТО – 2023. Ти звітуєш і одразу обіцяєш, тоді була б послідовність і системність,

– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського. 11 червня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку. 19 червня Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Більш детально про кампнію Порошенка в матеріалі: Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави?