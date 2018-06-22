08:44
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Порошенко хоче дружити з кланом Литвинів, – експерт

1103 Читать новость на русском
Порошенко заручається підтримкою на виборах президента
Порошенко заручається підтримкою на виборах президента / Цензор

Порошенко залишається найбільш олігархічним кандидатом у президенти і хоче законсервувати нинішню політичну систему. Тому призначає нафталінові кадри – таких, як Жебрівський і Петро Литвин, щоб дружити зі старими елітами.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: "Цей генерал драпав з підлеглими, оголивши нам фланг": чим запам'ятався Петро Литвин військовим

Як зазначає політолог, Жебрівський прийшов у політику ще при Кучмі. Але, вважає Давидюк, Порошенко отримає від призначення Жебрівського аудитором НАБУ лише негатив. Президент втратить підтримку населення і Європи. За його словами, треба було ставити когось, хто б мав кращу репутацію і досвід роботи в сфері аудиторства.

Що стосується призначення Петра Литвина послом у Вірменії, то, вважає експерт, це спроба вирішити питання підтримки на виборах президента.

"Порошенко хоче дружити з кланом Литвинів, щоб вони підтримали його на виборах. Зокрема, на Житомирщині (там Володимир Литвин виграв вибори – "24"). До того ж, клан Литвинів – це частково клан проросійських Деркачів (екс-голови СБУ і його сина Андрія, який переміг на Сумщині. Син Володимира Литвина одружений з донькою Андрія Деркача – "24"), – зауважує Давидюк.

На жаль, додає фахівець, на Сумщині Порошенко вибере для підтримки проросійського Андрія Деркача, а не проукраїнського і проєвропейського мера міста Глухів Мішеля Терещенка – нащадка роду українських промисловців і меценатів Терещенків.

Водночас, наголошує Давидюк, президентська кампанія, яку Порошенко вже де-факто розпочав, розмита і скучна. Його білборди про "безвіз" погано читаються. Немає конкретного меседжа.

Порошенку треба було б показати те, що він зробив, і що буде, якщо його оберуть на другий термін. Приміром: "Безвіз" – 2016 рік. Сильна армія – 2015. Зняття недоторканності – 2020. НАТО – 2023. Ти звітуєш і одразу обіцяєш, тоді була б послідовність і системність,
– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського. 11 червня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку. 19 червня Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Більш детально про кампнію Порошенка в матеріалі: Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави?

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Литвин
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сьогодні, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 285
Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
21 червня, 22:59 Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
692
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 червня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 1939
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
21 червня, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
1050
Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
21 червня, 20:00 Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 1312
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук