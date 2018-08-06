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Порошенко хоче отримати томос за день до всенародного голосування та "продати" це виборцю

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / golos.ua

Задум Адміністрації Президента – отримати томос про автокефалію перед днем всенародного голосування та "продати" це виборцю як своє досягнення. А тому зараз по всій країні можна побачити рекламні сюжети, де Порошенко асоціює себе з церковними справами.

У цьому переконує нардеп Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика".

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Як розповів Сергій Лещенко, для того, щоб переобратися на другий термін, президент Порошенко використовує старі перевірені технології часів Кучми, коли владна вертикаль має змусити всіх працювати на перемогу.

"Порошенко так і не зміг виконати свої найгучніші виборчі обіцянки – побороти корупцію, закінчити АТО за декілька тижнів, повернути курс до 10 гривень за долар. Тому зараз Банкова намагається переключити фокус уваги на інші теми, щоб перемогти в березні 2019 року. Тема безвізу вже неактуальна, переважна більшість населення просто не мають грошей, щоб скористатися ним, а багато виїжджають за кордон по безвізу виключно на заробітки, тікаючи від безгрошів’я в Україні", – зазначив Лещенко.

За словами нардепа, штаб чинного президента вигадав нову тему – однією з фішок Петра Порошенка на другий термін стала його релігійність, – сказав він.

Хоча Україна є світською державою, але в умовах падаючого рейтингу чинному президенту не доводиться добирати засобів, щоб вскочити у потяг на другий термін. Тому задум Банкової – отримати томос про автокефалію перед днем всенародного голосування та "продати" це виборцю як своє досягнення,
– заявив нардеп.

Він також додав, що отримав докази, що органи влади змушують рекламні агентства розміщати рекламу Порошенка під виглядом соціальної, а рекламний бізнес оточення Порошенка розвивається саме коштом державних та комунальних підприємств.

Відео повного випуску "Чесної політики" за 6 серпня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги Єдина помісна церква Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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