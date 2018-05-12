Порошенко хоче, щоб наступні "Ігри нескорених" провели в Україні

Президент України Петро Порошенко не відкидає, що вже найближчим часом міжнародні змагання серед сучасних ветеранів прийматиме Україна.

Про це він заявив у суботу у Києві під час церемонії нагородження відбору на "Ігри нескорених", що завершився в Україні.

Дивіться також: Нескорені спортсмени-ветерани: у Києві розпочався фінальний відбір на міжнародні Invictus Games

Цьогоріч Україну на змаганнях, які пройдуть в австралійському Сіднеї, представлятимуть 15 українських ветеранів.

Водночас Порошенко не відкидає, що вже в найближчому майбутньому ці змагання світового рівня прийматиме Україна.

Я не відкидаю, принаймні, про це ми говорили з нашими британськими партнерами, включно з принцом (принц Гаррі – засновник "Ігор нескорених", – ред.) про те, щоб найближчим часом, наступні Ігри нескорених були проведені в Україні. Я впевнений в тому, що нам це вдасться,

– висловив переконання український президент.

Дивіться відео церемонії нагородження на відбір "Ігор нескорених" у Києві:

Раніше під час церемонії нагородження у Києві Петро Порошенко підписав указ про спортивну реабілітацію воїнів АТО.

Що таке Ігри нескорених? Це міжнародні ігри в паралімпійському стилі. Змагання були спеціально засновані британським принцом Гаррі для ветеранів сучасних воєн. Ветерани українсько-російської війни були вперше представлені на них у 2017 році у Торонто і привезли з них 14 медалей.