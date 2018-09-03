Порошенко хоче змінити позаблоковість України

Закріпити в Конституції курс на Євроінтеграцію і вступ до НАТО. Президент вніс до парламенту законопроект про зміни до Основного закону. Повідомила про це представник гаранта Ірина Луценко. Зокрема, Євроінтеграцію і вступ до НАТО планують зафіксувати у Конституції як державний курс.

На п'ятий День Незалежності, який у якості президента відзначає Петро Порошенко він зрозумів, що позаблоковий статус України треба не лише декларувати в політичних заявах, а й закріпити в основному законі.

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І от на погоджувальній Раді парламенту представниця президента каже, – документ вже зареєстрували. І хоч насправді на сайті парламенту його нема, з її слів, Євроінтеграцію і вступ до НАТО – мають зафіксувати як державний курс. А російські війська отримають тепер вже конституційну заборону на перебування в Криму.

Пропонується виключити положення, яке передбачає існуючих військових баз. Мається на увазі російський флот на території Кримського півострова,

– заявила представниця Президента в парламенті Ірина Луценко.

В опозиційній "Батьківщині" обурюються, що це питання Порошенко піднімає лише зараз. Мовляв, піариться перед виборами. Тим часом самі пропонують виправити позаблоковість України. Щоправда не в Конституції, а в меморандумі між парламентськими фракціями. Тоді як цей документ серйозної юридичної сили не матиме.

Я перша його підпишу і звернуся до кожного, де чітко визначено незмінність курсу європейської інтеграції та інтеграції в НАТО; де чітко визначено, що Крим і Донбас – це українські території і мусять бути повернуті,

– повідомила голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко.

А от голова Верховної Ради підтримує ідею президента і обіцяє, що це питання буде в порядку денному

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"Я як голова Верховної Ради ці ініціативи буду всіляко підтримувати, щоб зробити незворотніми ці ключові зовнішньоекономічні стратегії",

– зазначив Андрій Парубій.

Самого тексту законопроекту ніхто ще не бачив. Поки що, експерти погоджуються, що якими б потрібними не були зміни та вносить їх президент насамперед для підвищення власного рейтингу. Його опоненти в цьому не зацікавлені, тож конституційну більшість – 300 голосів зібрати практично неможливо.

Ми почуємо ще не одну таку ідею з боку президента. Ініціативи пов'язані з тиском на Росію до відшкодування збитків за агресію,

– резюмував політолог Михайло Басараб.

До слова, з початку ухвалення Конституції вона була змінена 8 разів. Кілька разів навіть було змінено форму управління державою. Починали з президентсько-парламентської. В 2004 році затвердиди парламентсько-президентську державу. А Янукович перетворив її знову на президентсько-парламентську. Однак, після перемоги Революції гідності його нововведення визнали неконституційними.