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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Порошенко хотів поговорити із Путіним після обстрілу українських суден: його проігнорували

      3654 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

      Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським телеканалам.

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      Хочу наголосити, що одразу вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним. Ми не отримали відповіді,
      – сказав Порошенко.

      Він також додав, що йому довелось сконтактувати із канцлером Німеччини Ангелою Меркель із проханням поговорити із Путіним.

      "Я вимушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоби вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів", – додав він.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Через це 26 листопада Верховна Рада за поданням Президента України Петра Порошенка проголосила у 10 областях України воєнний стан на 30 днів.

       

       

      Теги: Петро Порошенко Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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