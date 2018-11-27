Порошенко хотів поговорити із Путіним після обстрілу українських суден: його проігнорували

Президент України Петро Порошенко збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським телеканалам.

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Хочу наголосити, що одразу вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним. Ми не отримали відповіді,

– сказав Порошенко.

Він також додав, що йому довелось сконтактувати із канцлером Німеччини Ангелою Меркель із проханням поговорити із Путіним.

"Я вимушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоби вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів", – додав він.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Через це 26 листопада Верховна Рада за поданням Президента України Петра Порошенка проголосила у 10 областях України воєнний стан на 30 днів.