Порошенко ховає свої активи за "масками" олігархів, – Лещенко

У Порошенка є звичка – бізнеси, які він не може показати як свої, оформлювати на підставних осіб, а потім легалізовувати.

Про це сказав народний депутат від "БПП" Сергій Лещенко.

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За його словами канал "112 Україна" Порошенко намагався оформити на людей, які пов'язані з групою "Континіум", яку колись очолював покійний Ігор Єрємєєв. Їм пропонували купити медіа, а потім б з ними провели взаєморозрахунок.

Порошенко не може оформити на себе деяке майно, тому що легально будуть виникати питання, як це від Януковича перейшло в руки Порошенко. Тому оформлюють на підставних осіб. Макеєнко – це канал "Тоніс", Карпачов – це вугільно-збагачувальні шахти, Єфімов – це бізнес-центр з вертолітнім майданчиком,

– зазначив Лещенко.

Політик наголосив, що всі вони – це "маски" Президента, і коли суспільство не бачить покарання, а активи Янукоича потрапляють у руки Порошенка, то виникає питання: що відбувається в країні.

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