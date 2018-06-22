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Порошенко ховається під ніком "Пітер Пен": журналісти знайшли нібито особисту сторінку гаранта

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Журналісти знайшли нібито персональну сторінку Петра Порошенка у Facebook. Кажуть зареєстрований він там під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен.

На аватарці Пітер Пен, а у друзях перші люди країни. Можливо, це і є особиста сторінка президента. Принаймні, так вважає журналіст Олександр Дубинський. Переконує: гарант ховається під ніком Piter Lions.

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Сторінка створена в липні 2014 року, і має всі ознаки "вітрини". Дата народження 1 лютого 1990 року, а на аватарі зображений диснеївський персонаж Пітер Пен. Однак ця фейкова сторінка збирає небачений перелік друзів: Кононенко зі своєю дружиною "Анастасією Мерседес", Грановський, банкіри, депутати і бізнесмени. А також кілька довірених порохоботів.

сторінка пітер пен
Нібито сторінка Порошенка

Дубинський звертає увагу на акаунт "Маргарита Зайцева". На його думку, це може бути дружина Президента. В друзях у Зайцевої є особистий прес-секретар дружини Президента та директор фонду Порошенка, яким керує Марина. А от під ніками "Саша Лавірім" та "Михаєль Анюков" сховалися діти гаранта.

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В підписниках Порошенко також діти. Саша Порошенко, яка підписується в FB і Instagram Sasha Lavirim. Сторінка з мавпочкою – акаунт Михайла Порошенко, у якого також в друзях тато і мама. Михайло любить танці. На фото з коледжу він в тих же кросівках, в яких його зловили на скандальній фотографії в реглані "Russia".


Сторінка з мавпочкою – акаунт нібито Михайла Порошенко

Жодної офіційної реакції на цю інформацію не було. В адміністрації президента радять писати запит. А про акаунт відмовляються говорити навіть ті представники Блоку Петра Порошенка, які, зазвичай, роздавати інтерв'ю люблять.

Я не знаю про його соціальне життя в соціальних мережах,
– прокоментував нардеп Олексій Гончаренко.

Трохи привідкрив завісу Мустафа Найєм. Особисто з гарантом у соцмережа не спілкувався. Однак, з особистих джерел знає, Порошенко активно стежить за коментарями у мережі. І критику сприймає близько до серця.

Я точно знаю, що він читає, і що є речі, на які він звертає увагу, знаю, що якісь речі його ображають, і він, дійсно, ставиться до цього серйозно,
– розповів нардеп Мустафа Найєм.

А от чи відповідає на чужі пости Порошенко, Найєм не знає. Швидше за все коментувати у мережі він не любить, каже політтехнолог Анна Бикова.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Євген Скоріна
Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Facebook Президент України Соцмережі
Джерело: 24 канал
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